Καμίνια: Κουκουλοφόροι λήστεψαν 97χρονη - Της πήραν κοσμήματα και χρήματα – Ακολούθησε καταδίωξη

Τρεις άνδρες, ένας 28χρονος Έλληνας και δύο αλλοδαποί ηλικίας 29 και 18 ετών, συνελήφθησαν το Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026 έπειτα από ληστεία σε σπίτι στα Καμίνια, όπου ζει μια 97χρονη γυναίκα μαζί με την κόρη της.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες μπήκαν πρώτες πρωινές ώρες στο σπίτι φορώντας κουκούλες full-face και με την απειλή λοστού αφαίρεσαν 24.200 ευρώ, 2.200 δολάρια και πολλά κοσμήματα. Οι δύο γυναίκες, παρά τον φόβο, δεν τραυματίστηκαν.

Λίγη ώρα μετά, τέσσερα περιπολικά της Άμεσης Δράσης έφτασαν στο σημείο. Οι δράστες προσπάθησαν να διαφύγουν πεζή, αλλά ακολούθησε καταδίωξη και συνελήφθησαν. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο 29χρονος πέταξε ένα τσαντάκι που περιείχε τα κλοπιμαία, ενώ στον 18χρονο βρέθηκαν κρυμμένα 380 ευρώ.

Τα χρήματα και τα κοσμήματα αποδόθηκαν άμεσα στην 97χρονη. Στους χώρους των δραστών κατασχέθηκαν επίσης διαρρηκτικά εργαλεία, ενώ σε έναν από τους δράστες βρέθηκε μικρή ποσότητα ναρκωτικών.

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία και παραβάσεις του νόμου περί όπλων. Οι δράστες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται για τυχόν συμμετοχή τους σε άλλες παράνομες ενέργειες.