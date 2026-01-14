Θεσσαλονίκη: Τίτλοι τέλους για το ιστορικό «Ηλιοτρόπιο cafe» μετά από 42 χρόνια λειτουργίας

Πέφτει η αυλαία για ένα από τα πιο γνωστά καφέ του κέντρου της Θεσσαλονίκης.

Το κατάστημα, έπειτα από 42 χρόνια λειτουργίας κατά τα οποία αποτέλεσε σημείο αναφοράς και αγαπημένο στέκι φοιτητών και νέων της πόλης στην πλατεία Ναυαρίνου ανακοίνωσε ότι βάζει λουκέτο, γνωστοποιώντας την απόφασή του μέσω social media.

Πρόκειται για το «Ηλιοτρόπιο cafe», οι χώροι του οποίου γέμιζαν για χρόνια με παρέες που απολάμβαναν τον καφέ τους, έπαιζαν επιτραπέζια ή έπιναν το ποτό του στην καρδιά της πόλης, δημιουργώντας αναμνήσεις και στιγμές.

Στους χώρους του καταστήματος φιλοξενήθηκαν επίσης ανά περιόδους, εκθέσεις τέχνης, μουσικά lives αλλά και μπαζάρ.

Το γνωστό καφέ άνοιξε το 1984 στην πλατεία Ναυαρίνου, για μία περίοδο μταφέρθηκε στην οδό Δεσπεραί και το 2017, επέστρεψε και πάλι στο σημείο όπου όλα ξεκίνησαν.

Σύμφωνα με την σχετική ανάρτηση το «Ηλιοτρόπιο cafe» έκλεισε την περασμένη Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου, μετά από 42 χρόνια λειτουργίας. «Κάθε τραπέζι είχε μια ιστορία. Κάθε καφές μια συνάντηση.Μετά από 40 χρόνια, το Ηλιοτρόπιο κατεβάζει ρολά αλλά κρατάει γεμάτη την καρδιά του.Ευχαριστούμε», αναφέρεται στην ανάρτηση

