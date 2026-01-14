Θεσσαλονίκη: Τίτλοι τέλους για το ιστορικό «Ηλιοτρόπιο cafe» μετά από 42 χρόνια λειτουργίας

Το ιστορικό καφέ αποτέλεσε για δεκαετίες αγαπημένο στέκι φοιτητών και νέων της πόλης

Newsbomb

Θεσσαλονίκη: Τίτλοι τέλους για το ιστορικό «Ηλιοτρόπιο cafe» μετά από 42 χρόνια λειτουργίας
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πέφτει η αυλαία για ένα από τα πιο γνωστά καφέ του κέντρου της Θεσσαλονίκης.

Το κατάστημα, έπειτα από 42 χρόνια λειτουργίας κατά τα οποία αποτέλεσε σημείο αναφοράς και αγαπημένο στέκι φοιτητών και νέων της πόλης στην πλατεία Ναυαρίνου ανακοίνωσε ότι βάζει λουκέτο, γνωστοποιώντας την απόφασή του μέσω social media.

Πρόκειται για το «Ηλιοτρόπιο cafe», οι χώροι του οποίου γέμιζαν για χρόνια με παρέες που απολάμβαναν τον καφέ τους, έπαιζαν επιτραπέζια ή έπιναν το ποτό του στην καρδιά της πόλης, δημιουργώντας αναμνήσεις και στιγμές.

Στους χώρους του καταστήματος φιλοξενήθηκαν επίσης ανά περιόδους, εκθέσεις τέχνης, μουσικά lives αλλά και μπαζάρ.

Το γνωστό καφέ άνοιξε το 1984 στην πλατεία Ναυαρίνου, για μία περίοδο μταφέρθηκε στην οδό Δεσπεραί και το 2017, επέστρεψε και πάλι στο σημείο όπου όλα ξεκίνησαν.

Σύμφωνα με την σχετική ανάρτηση το «Ηλιοτρόπιο cafe» έκλεισε την περασμένη Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου, μετά από 42 χρόνια λειτουργίας. «Κάθε τραπέζι είχε μια ιστορία. Κάθε καφές μια συνάντηση.Μετά από 40 χρόνια, το Ηλιοτρόπιο κατεβάζει ρολά αλλά κρατάει γεμάτη την καρδιά του.Ευχαριστούμε», αναφέρεται στην ανάρτηση

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:38ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: 95χρονη περιλούστηκε με εύφλεκτο υγρό και αυτοπυρπολήθηκε

15:35ΚΟΣΜΟΣ

«Ένιωθα σαν σκλάβα»: Ο Χούλιο Ιγκλέσιας κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση από δύο πρώην υπαλλήλους του

15:32ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Άνοιξε το ρεύμα προς Αθήνα στα διόδια Μαλγάρων

15:25ΚΟΣΜΟΣ

Επιθέσεις σε ελληνόκτητα τανκερ: Σφοδρή αντίδραση από Μόσχα και Αστάνα - Κινδυνεύει η παγκόσμια αγορά ενέργειας

15:23ΥΓΕΙΑ

Πρώτη μεταφορά μοσχεύματος καρδιάς με νέα υπερσύγχρονη συσκευή στο Ωνάσειο Νοσοκομείο

15:22ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών στην περιοχή της Παλλήνης

15:18ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης λόγω του καταστροφικού τυφώνα

15:13ΕΛΛΑΔΑ

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση αγροτών με κυβερνητικά στελέχη: Τέλος στο «ΑΤΑΚ» για αυτοτελή αγροτεμάχια κάτω των 20 στρεμμάτων

15:10ΚΟΣΜΟΣ

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά την «Ημέρα Θυσίας του Διασώστη»

14:58ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Πάνω από 100 παιδιά σκοτώθηκαν από την έναρξη της εκεχειρίας

14:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Κάθειρξη έξι ετών σε 20χρονο για παιδική πορνογραφία

14:53ΚΟΣΜΟΣ

Μεθυσμένη επιβάτης έκανε άνω-κάτω πτήση της Ryanair που έκανε αναγκαστική προσγείωση - Έβριζε σε πολλές γλώσσες, μεταξύ άλλων και στα ελληνικά

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Η Λόρα γνώρισε κάποιον σε εφαρμογή και σκόπευε να τον συναντήσει, είπαν φίλες της στην Ασφάλεια

14:48LIFESTYLE

Survivor: Τι ώρα θα προβληθεί το αποψινό επεισόδιο;

14:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Έντονη αντιπαράθεση Λαζαρίδη - Κόκκαλη με αναφορές σε «σόου και πολιτική αλητεία»

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει η ανακοίνωση της οικογένειας για τον έναν χρόνο από τον θάνατο του Παναγιώτη Καρατζή: «Έστειλαν ένα παιδί 23 χρονών στον τάφο και μια οικογένεια στα όρια της απελπισίας»

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον αρνούνται να καταθέσουν στο Κογκρέσο σχετικά με την υπόθεση Έπσταϊν

14:40ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: «Οι ΗΠΑ κατακερματίζουν το διεθνές σύστημα που βοήθησαν να δημιουργηθεί»

14:39ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Νέος υπουργός Άμυνας ο Μιχαΐλο Φεντόροφ - Τέταρτος από την έναρξη του πολέμου

14:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Αυτοψία σε δικηγορικό γραφείο για τον νέο ψηφιακό δικαστικό φάκελο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή; Η προϋπόθεση του Σιβηρικού Αντικυκλώνα και η ταλάντωση Madden - Julian

14:22ΕΛΛΑΔΑ

Το Ανηλίκων στου Ζωγράφου για τη Λόρα: Εντοπίστηκε αργά το απόγευμα στην οδό Ζωγράφου Γεωργίου

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Η Λόρα γνώρισε κάποιον σε εφαρμογή και σκόπευε να τον συναντήσει, είπαν φίλες της στην Ασφάλεια

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 13/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 11.000.000 ευρώ

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Έσκασαν τα λάστιχα των τρακτέρ των αγροτών που συμμετείχαν στη χθεσινή σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Πρόβλημα στο νησί των Ιωαννίνων: Βλάβη στην πλατφόρμα που το συνδέει με την ηπειρωτική χώρα

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Σημαντική αύξηση στα αποθέματα νερού από την αρχή του 2026: Ακόμη 70 εκατ. κυβικά μπήκαν στους ταμιευτήρες - Αναλυτικά γραφήματα

12:05ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Σητεία: Μοναχοπαίδι ο 15χρονος που σκοτώθηκε - «Έτρεχα στην ευθεία, έχασα τον έλεγχο σε στροφή», είπε στους αστυνομικούς ο 16χρονος οδηγός

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Λόρας: Ανήλικοι εντόπισαν τη 16χρονη στην Αθήνα - Βρέθηκε στίγμα του wifi της στην Ομόνοια

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Το ΝΑΤΟ θα είναι ισχυρότερο με την Γροιλανδία στα χέρια των ΗΠΑ - Οτιδήποτε λιγότερο είναι απαράδεκτο

14:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Απογοητευμένος ο Χρήστος Τζόλης: «Δεν περίμενα ότι δεν θα κερδίσω το Χρυσό Παπούτσι»

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Παραιτήθηκε ο Διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

14:53ΚΟΣΜΟΣ

Μεθυσμένη επιβάτης έκανε άνω-κάτω πτήση της Ryanair που έκανε αναγκαστική προσγείωση - Έβριζε σε πολλές γλώσσες, μεταξύ άλλων και στα ελληνικά

11:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Μουζακίτης μετακόμισε στα νότια προάστια για να είναι κοντά στο προπονητικό του Ολυμπιακού - Οι δύο ξένες ομάδες που θα προτιμούσε αν οι ερυθρόλευκοι τον παραχωρήσουν

12:00ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ εκκενώνουν αεροπορική βάση στο Κατάρ - Το Ιράν θα χτυπήσει βάσεις των ΗΠΑ αν δεχθεί επίθεση

14:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Αυτοψία σε δικηγορικό γραφείο για τον νέο ψηφιακό δικαστικό φάκελο

13:35ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οργή για τις μαζικές εκτελέσεις και αγωνία για την τύχη του 26χρονου Ερφάν Σολτάνι - Η ύστατη έκκληση της οικογένειάς του

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα αποκαλύπτει το ταχύτερο τρένο στον κόσμο: Αθήνα–Θεσσαλονίκη σχεδόν σε μία ώρα

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει η ανακοίνωση της οικογένειας για τον έναν χρόνο από τον θάνατο του Παναγιώτη Καρατζή: «Έστειλαν ένα παιδί 23 χρονών στον τάφο και μια οικογένεια στα όρια της απελπισίας»

14:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Έντονη αντιπαράθεση Λαζαρίδη - Κόκκαλη με αναφορές σε «σόου και πολιτική αλητεία»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ