Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό - Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Μετ΄εμποδίων η κυκλοφορία των οχημάτων στις κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας το πρωί της Πέμπτης (15/01).

Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στον Κηφισό, ο οποίος, όπως φαίνεται και στον παρακάτω χάρτη, είναι στο «κόκκινο» από τον κόμβο με τη Λεωφόρο Αθηνών έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Την ίδια ώρα, κυκλοφοριακή συμφόρηση παρατηρείται στην Κηφισίας, από την Κατεχάκη έως το Χαλάνδρι στο ρεύμα προς Κηφισιά, στην Βασιλέως Κωνσταντίνου στο κέντρο, στο ρεύμα της Μεσογείων προς Αθήνα.

Αργές ταχύτητες και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, καθώς και στο αντίθετο ρεύμα από Χαϊδάρι έως τον κόμβο Κηφισού.

Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις έως και 20 λεπτών στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από τον κόμβο Δημοκρατίας έως τον κόμβο Κηφισίας.