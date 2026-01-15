Προκλητικό βίντεο «ακτιβιστή» της «Μεγάλης Αλβανίας» από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας

Σε προκλητικές αναρτήσεις από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας έκανε Αλβανός καλλιτέχνης, παρουσιάζοντας την πρωτεύουσα της Θεσπρωτίας ως «Τσαμουριά» και ως τμήμα του αλβανικού εδάφους.

Ο καλλιτέχνης της Αλβανίας, και από τους πλέον γνωστούς «ακτιβιστές» των «εθνικών θεμάτων» στη γείτονα, έφτασε στο λιμάνι εσωτερικού της Ηγουμενίτσας και σε απόσταση αναπνοής από το αστυνομικό μέγαρο της πόλης τράβηξε βίντεο μιλώντας για «Τσαμουριά», σύμφωνα με το epiruspost.gr.

Ο Bledar Çakalli συνόδευσε τις αναρτήσεις του στα κοινωνικά δίκτυα από βίντεο με πλάνα από την Ηγουμενίτσα και τη λεζάντα «Igomenica Çamëria», μαζί με την αλβανική σημαία. Στο κείμενο της ανάρτησης διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι η περιοχή αποτελεί «αλβανικό έδαφος».

Ο ίδιος εμφανίζεται ως θιασώτης του UCK και η ακτιβιστική του δράση αφορά κυρίως στην προώθηση αυτού που αποκαλεί «εθνικό ζήτημα», δηλαδή της «Μεγάλης Αλβανίας».

