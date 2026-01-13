Αίσιο τέλος για αγνοούμενο ψαρά στην Ηγουμενίτσα

Λήξη συναγερμού για 70χρονο ψαρά που αγνοούνταν από το πρωί της Τρίτης (13/1) στην περιοχή της Ηγουμενίτσας.

Σύμφωνα με το thespro.gr, ο 70χρονος είχε αναχωρήσει από την Πλαταριά περίπου στις 11:00 το πρωί για ψάρεμα. Ο γιος του προσπάθησε επανειλημμένα να επικοινωνήσει μαζί του τηλεφωνικά, χωρίς αποτέλεσμα, γεγονός που οδήγησε στην ειδοποίηση των Αρχών για τον εντοπισμό του.

Το Λιμενικό Σώμα κινητοποιήθηκε άμεσα, αναπτύσσοντας δύο πλωτά σκάφη για έρευνες από θαλάσσης, ενώ πραγματοποιήθηκαν και έλεγχοι από ξηράς κατά μήκος της ακτογραμμής.

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, εντοπίστηκε το κινητό τηλέφωνο του 70χρονου μέσα στο αυτοκίνητό του, στοιχείο που εξηγεί γιατί δεν απαντούσε στις κλήσεις.

Το βράδυ της Τρίτης (13/1), ο 70χρονος επέστρεψε σώος στο λιμανάκι της Ηγουμενίτσας, χωρίς να έχει αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα.

