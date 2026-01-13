Συναγερμός για την εξαφάνιση του 25χρονου Γιώργου στο Μαρούσι

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση του 25χρονου Γιώργου Κοτσαύτη.

Ο 25χρονος εξαφανίστηκε της Δευτέρα, με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να ενημέρωνεται σήμερα για την εξαφάνισή του. Ο Οργανισμός προχώρησε άμεσα στην κινητοποίηση των αρχών και στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα, κατόπιν αιτήματος του οικογενειακού του περιβάλλοντος, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που να θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε ο Γιώργος φορούσε πράσινο ανοιχτό μπουφάν, μαύρο παντελόνι, μαύρο φούτερ. Ο 25χρονος έχει ύψος 1,80., είναι 80 κιλά, και έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.

Ο 25χρονος Γιώργος Κοτσαύτης που αγνοείται

Έφυγε από το σπίτι του με το αυτοκίνητο του μάρκας, Toyota Avensis γκρι με αριθμό πινακίδας ΥΗΧ 7726.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Διαβάστε επίσης