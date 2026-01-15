Τρόμος για 15χρονη στην Κυψέλη: Την παρενόχλησε 50χρονος μέσα σε λεωφορείο

Θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από έναν άνδρα κατήγγειλε ότι έπεσε μία 15χρονη κοπέλα λίγο πριν από τις 16:00 της Τετάρτης (14/01), στο κέντρο της Αθήνας.

Η κοπέλα στην αρχή επιβιβάστηκε στο λεωφορείο 022, στη στάση της Πλατείας Αιγύπτου κοντά στο Πεδίον του Άρεως. Μέσα στο λεωφορείο την παρενόχλησε ένας άνδρας περίπου 50 ετών και εκείνη αμέσως κατέβηκε στη στάση της οδού Σκύρου, στην Κυψέλη, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Όμως, ο άγνωστος την ακολούθησε, την πλησίασε και πάλι και της έκανε προτάσεις για ερωτική συνεύρεση έναντι αμοιβής.

Η κοπέλα αρνήθηκε κα ζήτησε βοήθεια από έναν υπάλληλο καταστήματος στην οδό Φωκίωνος Νέγρη.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Ομάδας ΔΙΑΣ. Στο μεταξύ, ο άγνωστος είχε τραπεί σε φυγή και είχε εξαφανιστεί.

Ακολούθησαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, όμως, χωρίς αποτέλεσμα. Για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ’ αγνώστου από το Τμήμα Ασφαλείας Κυψέλης.