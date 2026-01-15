Πέθανε ο αδελφός του Νίκου Ξυλούρη, Γιάννης

Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 83 ετών ο Γιάννης Ξυλούρης, αδελφός του γνωστού τραγουδιστή 

Βαρύ πένθος και έντονη συγκίνηση έχει προκαλέσει στην Κρήτη η είδηση της απώλειας του Γιάννη Ξυλούρη (Ψαρογιάννη), ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών.

Ο αδελφός του Νίκου Ξυλούρη και του Ψαραντώνη, γεννήθηκε στα Ανώγεια το 1943 και προερχόταν από τη σπουδαία και ιστορική οικογένεια των Ξυλούρηδων, μια οικογένεια που για τέσσερις συνεχόμενες γενιές άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην κρητική μουσική παράδοση.

Η σχέση του με τη μουσική ξεκίνησε από πολύ νωρίς. Σε ηλικία μόλις πέντε ετών ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με το μαντολίνο, ενώ λίγο αργότερα ακολούθησαν το λαούτο και η λύρα. Ήδη από τα μαθητικά του χρόνια είχε αναπτύξει μια βαθιά, ουσιαστική σύνδεση με τα παραδοσιακά όργανα της Κρήτης. Στα δώδεκά του χρόνια συνόδευε τον αδελφό του Νίκο με το λαούτο, ενώ το 1957, σε ηλικία 14 ετών, συμμετείχε στην πρώτη του δισκογραφική δουλειά.

Σε ηλικία μόλις 17 ετών είχε ήδη καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους λαουτιέρηδες του νησιού, με κορυφαίους λυράρηδες να επιζητούν τη συνεργασία του. Το λαούτο του συνόδευσε πλήθος σπουδαίων μουσικών, ενώ η καλλιτεχνική του δραστηριότητα δεν περιορίστηκε σε έναν μόνο ρόλο. Ασχολήθηκε με τη λύρα, το τραγούδι και τη σύνθεση, δημιουργώντας κρητικά τραγούδια που ξεχώρισαν για την ευρηματικότητα και την υψηλή τεχνική τους.

Με βαθιά γνώση της μουσικής παράδοσης και ταυτόχρονα ανοιχτό πνεύμα προς το έντεχνο ελληνικό τραγούδι, ο Γιάννης Ξυλούρης κατάφερε να ενώσει το παραδοσιακό με το σύγχρονο, διαμορφώνοντας ένα προσωπικό και αναγνωρίσιμο μουσικό ύφος. Η παρουσία του υπήρξε δυναμική, με συναυλίες και εμφανίσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Στη μακρόχρονη πορεία του συνεργάστηκε, εκτός από τα αδέλφια του, με κορυφαίες μορφές της κρητικής μουσικής, όπως ο Κώστας Μουντάκης και ο Βασίλης Σκουλάς, ενώ συμμετείχε σε πολυάριθμες δισκογραφικές παραγωγές, γεγονός που τον κατέταξε ανάμεσα στους πιο δραστήριους και καταγεγραμμένους λαουτιέρηδες της κρητικής μουσικής σκηνής.

Ο Γιάννης Ξυλούρης αφήνει πίσω του μια σπουδαία καλλιτεχνική κληρονομιά, αποτελώντας σημείο αναφοράς για την κρητική μουσική και πηγή έμπνευσης για τις επόμενες γενιές.

