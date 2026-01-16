Χασαπόπουλος για Ιμάμογλου: «Τα είχε με αυτή τη θεά;»
Η φημολογούμενη προσωπική σχέση του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου δεν έμεινε ασχολίαστη από τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο.
Στην σημερινή πρωινή εκπομπή του «Κοινωνία ώρα MEGA», ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος είπε φωναχτά αυτό που σιωπηλά αναρωτιόμαστε οι περισσότεροι: «Ο Ιμάμογλου τα είχε με αυτή τη θέα;».
Ο λόγος για την εντυπωσιακή Derya Cayirgan, πρώην παίκτρια βόλει της Γαλατασαράι, η οποία φημολογείται ότι διατηρούσε παράνομη σχέση με τον φυλακισμένο -πλέον- δήμαρχο Κωνσταντινούπολης.
