Κορυδαλλός: Γυναίκα απειλεί να πέσει από ταράτσα πολυκατοικίας
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής στον Κορυδαλλό καθώς γυναίκα απειλεί να πέσει στο κενό
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής (16/1), λίγο μετά τις 17:00, στον Κορυδαλλό, όταν γυναίκα ανέβηκε στην ταράτσα πολυκατοικίας στην οδό Αγίου Γεωργίου και απείλησε να βάλει τέλος στη ζωή της.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 10 πυροσβέστες και 4 οχήματα, καθώς και αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ενημερώθηκε και το ΕΚΑΒ. Η περιοχή αποκλείστηκε προληπτικά.
Σε εξέλιξη βρίσκονται διαπραγματεύσεις με στόχο να πειστεί η γυναίκα να κατέβει με ασφάλεια, ενώ οι αρχές χειρίζονται το περιστατικό με ιδιαίτερη προσοχή.
