Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 70χρονου στο Ηράκλειο

Σε εξέλιξη βρίσκεται στο Ηράκλειο, μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό 70χρονου άνδρα, η εξαφάνιση του οποίου δηλώθηκε χθες από οικείους του.

Σύμφωνα με το cretalive, ο 70χρονος, που είχε τελευταία φορά επαφή με τους δικούς του την Πέμπτη 15/01 το απόγευμα και φέρεται να έχασε τον προσανατολισμό του στην ευρύτερη περιοχή της λεωφόρου Παπαναστασίου, στο Ηράκλειο.

Στην έρευνα για τον εντοπισμό του συμμετέχουν δυνάμεις της αστυνομίας, της Πυροσβεστικής με πεζοπόρο τμήμα, drone αλλά και ειδικά εκπαιδευμένο σκυλί, όπως και εθελοντές.

Το απόγευμα της Παρασκευής οι έρευνες γίνονται κοντά στην Ούλοφ Πάλμε και της περιοχής Μαραθίτης.