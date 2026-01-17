Μητσοτάκης για την οικογένεια του: Θέλαμε να φύγουμε μετά την Πρωτοχρονιά αλλά το σχέδιο πήγε κουβά

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha, δέχθηκε ερώτηση για το αν περνά χρόνο με την οικογένεια του.

Σε ερώτηση του Νίκου Μάνεση στον Alpha, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε για τη ζωή του εκτός της μάχιμης πολιτικής: «Είμαστε στην πολιτική και κάνουμε πολλά σχέδια που συχνά δεν υλοποιούνται. Θέλαμε να φύγουμε λίγο μετά την Πρωτοχρονιά, αλλά δεν τα καταφέραμε, το σχέδιο πήγε κουβά. Θέλω να περνάω περισσότερο χρόνο με την οικογένειά μου».

Η φρεγάτα «Κίμων» και η συνάντηση με τον Ερντογάν»

«Η ημερομηνία για συνάντηση με τον Ερντογάν δεν έχει κλειδώσει, ευεπλιστούμε στο πρώτο δεκαπενθήμερο. Ο καθένας έχει διαφορετική οπτική το τι πρέπει να λύσουμε», είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha.

Για την φρεγάτα «Κίμων» σχολίασε: «Ήταν μια μέρα ελπίδας και αυτοπεποίθησης, ήταν η πρώτη από τις 4 φρεγάτες. Μια προβολή ισχύος και αυτοπεποίθησης. Αποκτήθηκε από το υστέρημα του ελληνικού λαού για να είμαστε ασφαλείς. Οι επενδύσεις στην Άμυνα γίνονται για να προβάλλουμε την αποτρεπτική μας ισχύ. Οι Ένοπλες Δυνάμεις σήμερα δεν έχουν καμία σχέση με το 2019, όπως τις παραλάβαμε. Υπάρχει και αλλαγή φιλοσοφίας για τα στελέχη των Ε.Δ. Μου έκανε εντύπωση στον «Κίμωνα» οι νέοι».

«Δεν θα δώσω περισσότερα χρήματα στους αγρότες»

Για τους αγρότες είπε: «Θα τους υποδεχθώ θα τους ακούσω αλλα το πλαίσιο των παρεμβάσεων έχει ήδη ανακοινωθεί. Δεν έχω καμία πρόθεση να δώσω περισσότερα χρήματα». Υπενθύμισε δε όσα έχουν δοθεί.

«Έχουμε ευθύνη που δεν αντιμετωπίσαμε νωρίτερα το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά το αντιμετωπίζουμε τώρα», είπε.

Για τον κ. Ανεστίδη δεν θέλησε να απαντήσει αλλά γενικά είπε πως «κάποιοι χρησιμοποιούν τα 10 δευτερόλεπτα του TikTok».

«Υπάρχει παραφιλολογία για το θέμα του εμβολίου. Κανείς σοβαρός επιστήμονας δεν εισηγείται εμβόλιο γιατί θα γίνει ενδημική. Αυτοί που ήταν κατά του εμβολίου του COVID είναι υπέρμαχοι του εμβολίου για τα κρούσματα ευλογιάς», είπε σε άλλο σημείο για το ζήτημα της ευλογιάς.

«Μείωση των άμεσων φόρων σημαίνει περισσότερα χρήματα στο πορτοφόλι στο τέλος του μήνα», είπε κατόπιν.

«Γίνεται λόγος για το μοσχάρι. Έχει αυξηθεί παγκόσμια η τιμή του. Το να πει κανείς φταίει η κυβέρνηση… Έχει σημασία να δούμε πού μπορούμε να παρέμβουμε και πού όχι», σχολίασε σε άλλο σημείο.

«Δεν είναι στο προγραμματισμό μας 13ος και 14ος μισθός. Αλλά έχουν γίνει αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους. Έχουμε μπόνους παραγωγικότητας μέσω της αξιολόγησης. Αυτά στηρίζουν το εισόδημα. Επίσης υπάρχουν σημαντικότατες αυξήσεις στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας χωρίς έυκολες λύσεις. Η αντιπολίτευση καταφεύγει στα κλισέ», επισήμανε.

Για τα κόμματα Καρυστιανού και Τσίπρα απάντησε: «Είναι παράξενο να μετριούνται στις δημοσκοπήσεις κόμματα που δεν έχουν δημιουργηθεί. Υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ του να είσαι γονιός θύματος εθνικη΄ς τραγωδίας και αρχηγός κόμματος». Επανέλαβε δε πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027.