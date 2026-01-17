Σήμερα το τελευταίο αντίο στον Γιάννη Ξυλούρη

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και συγκίνησης, το Ηράκλειο αποχαιρετά τον σπουδαίο λαουτιέρη Γιάννη Ξυλούρη (Ψαρογιάννη).

Σύμφωνα με το patris, συγγενείς, φίλοι, καλλιτέχνες και πλήθος κόσμου συρρέουν στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά στο Ηράκλειο, για να πουν το τελευταίο «αντίο» σε έναν αληθινό καλλιτέχνη της κρητικής μουσικής, σε έναν άνθρωπο που υπηρέτησε την τέχνη του τόπου του με ήθος, ταπεινότητα και απαράμιλλη δεξιοτεχνία.

«Έφυγε» για το μεγάλο ταξίδι, για να συναντήσει τον αδερφό του, τον Νίκο Ξυλούρη ή Ψαρονίκο, ύστερα από 45 χρόνια μισεμού.

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά συγκεντρώθηκαν φίλοι, συγγενείς και καλλιτέχνες.

Η ταφή του θα γίνει στο κοιμητήριο της Αγίας Παρασκευής, στη γενέτειρά του στα Ανώγεια.

Παράκληση της οικογένειας, όπως αντί στεφάνων, οι δωρεές να δοθούν στο Κέντρο Ζωοδόχος Πηγή.

