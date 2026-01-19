Κρήτη: Συγκίνηση στον Ψηλορείτη – Ορειβάτες τίμησαν τη μνήμη του Στέλιου Παπαδογιαννάκη

Μία πολύ όμορφη και συγκηνιτική στιγμή πραγματοποίηθηκε στο υψηλότερο σημείο του Ψηλορείτη στην κορυφή του Τιμίου Σταυρού, όταν ορειβάτες σήκωσαν μια φωτογραφία του φίλους του Στέλιου Παπαδογιαννάκη, ο οποίος δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή.

