Κρήτη: Συγκίνηση στον Ψηλορείτη – Ορειβάτες τίμησαν τη μνήμη του Στέλιου Παπαδογιαννάκη
Δύο ορειβάτης προχώρησαν σε μια πολύ όμορφη κίνηση, καθώς βρέθηκαν στον Ψηλορείτη και συγκεκριμένα στην κορυφή του Τιμίου Σταυρού και αποφάσισαν να τιμήσουν τη μνήμη του φίλους του, Στέλιου Παπαδογιαννάκη, ο οποίος δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή.
Μία πολύ όμορφη και συγκηνιτική στιγμή πραγματοποίηθηκε στο υψηλότερο σημείο του Ψηλορείτη στην κορυφή του Τιμίου Σταυρού, όταν ορειβάτες σήκωσαν μια φωτογραφία του φίλους του Στέλιου Παπαδογιαννάκη, ο οποίος δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή.
