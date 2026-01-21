Εντοπίστηκαν πακέτα με 2 κιλά κοκαΐνη στο «Ελ.Βενιζέλος» - Συνελήφθη 28χρονος

Δύο ταχυδρομικά δέματα που περιείχαν πάνω από δυο κιλά κοκαΐνη, εντοπίστηκαν στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών με προορισμό την Κύπρο

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., ύστερα από ενδελεχή έρευνα αστυνομικοί εντόπισαν δυο ταχυδρομικά δέματα, που περιείχαν επιτραπέζια παιχνίδια, στο εσωτερικό των οποίων ήταν κρυμμένες δυο αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, με κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους 2 κιλών και 164 γραμμαρίων.

Στην συνέχεια, με σκοπό να ξετυλίξουν το “κουβάρι” της υπόθεσης, εγκρίθηκε από την αρμόδια εισαγγελική Αρχή η διαδικασία ελεγχόμενης μεταφοράς και παράδοσης των ναρκωτικών ουσιών στην Κύπρο σε συνεργασία με τις κυπριακές αρχές.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026, σε περιοχή της Κύπρου συνελήφθη 28χρονος άνδρας από την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών της Κυπριακής Αστυνομίας

