Ανατροπή οχήματος μετά τα διόδια Αφιδνών - Καθυστερήσεις στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας

Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης 21 Ιανουαρίου, στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας, στο ρεύμα προς Αθήνα, μετά τα διόδια Αφιδνών.

Η δυσχέρεια προκλήθηκε έπειτα από ανατροπή οχήματος, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν καθυστερήσεις και χαμηλές ταχύτητες στο σημείο. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι αρμόδιες Αρχές για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την απομάκρυνση του οχήματος από το οδόστρωμα.