Διακοπές νερού την Πέμπτη (22/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, διακοπές στην υδροδότηση.

Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

  • ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
    Ζωοδόχου Πηγής και Λυκούργου
  • ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΤΣΑΚΟΣ)
    Κρυστάλλη και Σολωμού
  • ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
    Νιόβης και Λεωφ. Αθήνας
  • ΜΕΛΙΣΣΙΑ
    Δουκίσσης Πλακεντίας και Κέας
  • ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
    Ελευθ.Βενιζέλου και Σολωμού
  • ΧΑΛΑΝΔΡΙ (ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ)
    Παρνασσού και Πέλλης
  • ΨΥΧΙΚΟ
    Μαλακάση και Σαμαρά
