Διακοπές νερού την Παρασκευή (23/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Α)
ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ & ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ
- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ (ΚΑΒΟΥΡΙ)
Σελήνης και Κενταύρων
- ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
Κασομούλη και Ολύμπου
- ΠΑΠΑΓΟΣ
Εθνικής Αμύνης και Λάρνακος
- ΠΕΝΤΕΛΗ
Παπαφλέσσα και Λεωνίδα
- ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΣΟΛΩΜΟΥ
- ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:28 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
«Ακαδημαϊκές Ομιλίες»: Το νέο βιβλίο του Προκόπη Παυλόπουλου
07:11 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Χιλή: Συνελήφθη ο βασικός ύποπτος για τη φονική πυρκαγιά
06:48 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 23 Ιανουαρίου
06:47 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ελευσίνα: Νεκρό ηλικιωμένο ζευγάρι από αναθυμιάσεις γκαζιού
06:32 ∙ WHAT THE FACT
Ινδονησία: Επιστήμονες ανακάλυψαν σε σπήλαιο την αρχαιότερη βραχογραφία στον κόσμο
06:28 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Χαρίτσης: Τι είπε για Καρυστιανού και Τσίπρα στο συνέδριο της ΝΕΑΡ
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 23 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
23:55 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Το νερό επιστρέφει στην λίμνη Υλίκη
06:32 ∙ WHAT THE FACT