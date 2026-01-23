Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (23/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (23/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

23/1/2026 8:00:00 πμ

23/1/2026 10:00:00 πμ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ έως κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

62

Κατασκευές

23/1/2026 8:00:00 πμ

23/1/2026 11:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΛΗΤΟΥΣ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ έως κάθετο: ΚΟΝΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

67

Λειτουργία

23/1/2026 8:00:00 πμ

23/1/2026 11:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΜΗΤΣΑΙΩΝ απο κάθετο: ΜΗΤΣΑΙΩΝ ΝΟ 18 έως κάθετο: ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ ΝΟ 17 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

61

Κατασκευές

23/1/2026 8:00:00 πμ

23/1/2026 12:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΣΟΥΡΛΗ ΙΣΙΔΩΡΟΥ - ΧΑΡΑΥΓΗΣ - ΠΑΤΜΟΥ - ΝΕΦΕΛΗΣ - ΑΡΕΩΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

344

Λειτουργία

23/1/2026 8:00:00 πμ

23/1/2026 1:00:00 μμ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΚΕΡΑΤΕΑ - ΣΚΑΛΕΖΑ - ΜΗΤΡΑΝΤΩΝΗ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΜΟΝΗ ΘΕΟΣΚΕΠΑΣΤΗΣ - ΔΡΑΠΑΝΙΑΩΤΗ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ ΑΔΙΕΞΟΔΑ.

2045

Λειτουργία

23/1/2026 8:00:00 πμ

23/1/2026 2:00:00 μμ

ΒΟΥΛΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ απο κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΥ έως κάθετο: ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΟΜΠΑΖΗ απο κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΥ έως κάθετο: ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ απο κάθετο: ΑΛΑΜΑΝΑΣ έως κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΤΑΞΑ έως κάθετο: ΤΟΜΠΑΖΗ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΜΟΥ απο κάθετο: ΑΛΑΜΑΝΑΣ έως κάθετο: ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

63

Κατασκευές

23/1/2026 8:00:00 πμ

23/1/2026 3:00:00 μμ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Μονά/Ζυγά οδός:Μ.ΚΙΟΥΡΙ απο κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΣΧΙΣΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΠΕΙΡΟΥ απο κάθετο: ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΣΧΙΣΤΟΥ έως κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΛΗ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ απο κάθετο: Μ.ΚΙΟΥΡΙ έως κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΫΓΕΤΟΥ απο κάθετο: Μ.ΚΙΟΥΡΙ έως κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ απο κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΤΕΡΜΑ ΒΟΥΝΟ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Κατασκευές

23/1/2026 8:00:00 πμ

23/1/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΛΙΤΗ, ΖΕΡΒΟΥ, ΧΑΝΣΕΝ, ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ.

60

Κατασκευές

23/1/2026 10:30:00 πμ

23/1/2026 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΑΙΟΛΟΥ 102 από: 10:30 πμ έως: 12:30 μμ

76

Λειτουργία

23/1/2026 11:00:00 πμ

23/1/2026 5:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓ ΜΑΡΙΝΑ - ΠΕΙΡΙΑΩΣ - ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗ - ΧΑΡΑΥΓΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.

345

Λειτουργία

23/1/2026 12:30:00 μμ

23/1/2026 3:00:00 μμ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΥΑΚΙΝΘΟΥ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΠΑΝΔΩΡΑΣ από: 12:30 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΠΑΝΔΩΡΑΣ από: 12:30 μμ έως: 03:00 μμ

64

Κατασκευές

23/1/2026 1:00:00 μμ

23/1/2026 3:00:00 μμ

ΒΟΥΛΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ απο κάθετο: ΚΑΛΥΜΝΟΥ έως κάθετο: ΣΕΡΡΩΝ από: 01:00 μμ έως: 03:00 μμ

65

Κατασκευές

