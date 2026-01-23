Κολωνός: Αναβιώνει στο Εφετείο η υπόθεση βιασμού της 12χρονης - Στο εδώλιο και η μητέρα της

Στο Εφετείο αναβιώνει η υπόθεση της σεξουαλικής κακοποίησης της 12χρονης από τον Κολωνό, με τους κατηγορούμενους να κάθονται ξανά στο εδώλιο. Ανάμεσά τους και η μητέρα της μικρής μαθήτριας.

Για την υπόθεση είχαν καθίσει πρωτόδικα στο εδώλιο του κατηγορούμενου πολλοί, αλλά είχαν καταδικαστεί οι 2 από τους 20. Την έφεση, είχε καταθέσει ο βασικός κατηγορούμενος, που είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως σε ισόβια. Έφεση έχουν καταθέσει και οι υπόλοιποι καταδικασθέντες. Έφεση εξάλλου, άσκησε και η εισαγγελία για το αδίκημα της μαστροπείας, για το οποίο αθωώθηκε πρωτοδίκως η μητέρα της 12χρονης, με το σκεπτικό του εισαγγελέα να είναι ότι δεν αξιοποιήθηκαν όλα τα στοιχεία πρωτοδίκως.

Στη φυλακή είχε οδηγηθεί ο βασικός κατηγορούμενος κι άλλος ένας άνδρας, ενώ οι υπόλοιποι τελούν υπό καθεστώς αναστολής εκτέλεσης της ποινής, με περιοριστικούς όρους. Πρωτόδικα η δίκη είχε διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών λόγω της ανηλικότητας του θύματος και πιθανότατα και σε δεύτερο βαθμό θα ισχύσει το ίδιο.

Στο Εφετείο, και σήμερα, όπως και στις συνεδριάσεις του πρώτου δικαστηρίου, έχει συγκεντρωθεί κόσμος για συμπαράσταση στη 12χρονη.