Διασωληνωμένα δύο παιδιά στο νοσοκομείο Παίδων από επιπλοκές της γρίπης - Ραγδαία αύξηση κρουσμάτων

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» νοσηλεύονται διασωληνωμένα δύο παιδιά ηλικίας τριών και έξι ετών. Σύμφωνα με την τηλεόραση του ΑΝΤ1, το εξάχρονο κορίτσι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση και ένα τρίχρονο αγόρι, η κατάσταση του οποίου εμφανίζει βελτίωση και εκτιμάται ότι σύντομα θα αποσωληνωθεί.

Η εξάχρονη διαγνώστηκε με εγκεφαλίτιδα ως επιπλοκή της γρίπης. Το παιδί έφτασε στο νοσοκομείο με υψηλό πυρετό και σπασμούς ενώ ήταν αφυδατωμένο. Οι γιατροί το διασωλήνωσαν άμεσα και έκαναν αξονική και μαγνητική.

Ο τρίχρονος μεταφέρθηκε με γρίπη ενώ είχε μεταφερθεί σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο στην Κόρινθο. Διασωληνώθηκε και χθες διακομίστηκε στην Αθήνα.

Συνολικά, οι νοσηλείες στα παιδιατρικά νοσοκομεία, τόσο στο «Αγία Σοφία» όσο και στο Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, δεν παρουσιάζουν αύξηση. Αντιθέτως, καταγράφεται μείωση σε σύγκριση με την περίοδο των Χριστουγέννων, ενώ τις τελευταίες δύο με τρεις εβδομάδες μετά τις γιορτές παρατηρείται σταθεροποίηση.

Ο επιδημιολόγος Δημήτρη Παρασκευή μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισε ότι το κύμα της γρίπης εξακολουθεί να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, ωστόσο εμφανίζει σαφή τάση υποχώρησης. Όπως προκύπτει και από τα στοιχεία που παρουσίασε ο ΕΟΔΥ στην τελευταία εβδομαδιαία του έκθεση, οι εισαγωγές στα νοσοκομεία μειώθηκαν κατά 258 σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι νοσηλείες στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας εμφανίζονται ελαφρώς αυξημένες, γεγονός που αποδίδεται στη φυσική εξέλιξη της νόσου. Υπάρχει χρονική υστέρηση μεταξύ της εμφάνισης των κρουσμάτων και της ανάγκης για νοσηλεία, καθώς η κατάσταση της υγείας των ασθενών επιδεινώνεται σταδιακά και κάποιοι από αυτούς καταλήγουν να χρειάζονται εντατική φροντίδα.

Σε γενικές γραμμές, τα φετινά δεδομένα είναι παρόμοια με εκείνα του περσινού κύματος γρίπης, τόσο ως προς τη βαρύτητα όσο και ως προς την κλινική εικόνα. Το στέλεχος που επικρατεί φέτος δεν προκαλεί σοβαρότερη νόσο σε σχέση με τα περσινά. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο αυξημένος αριθμός κρουσμάτων πιθανόν σχετίζεται με την υποομάδα Κ του στελέχους Η3Ν2, ενός ιού τύπου Α, ο οποίος διαχρονικά προκαλεί έντονα συμπτώματα, όπως αιφνίδιο υψηλό πυρετό που μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 41-42 βαθμούς.

Ωστόσο, υπογραμμίζεται ότι δεν παρατηρείται αυξημένη βαρύτητα της νόσου και τα συμπτώματα παραμένουν τα ίδια με εκείνα που ανέκαθεν προκαλούσε ο Η3Ν2. Οι επιδημιολόγοι καλούν τον κόσμο να μην πανικοβάλλεται, επισημαίνοντας ότι το τελευταίο διάστημα έχει αυξηθεί σημαντικά ο εμβολιασμός, μετά και την έκκληση του υπουργού Υγείας. Αν και το κύμα της γρίπης αναμένεται να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα και τον Φεβρουάριο, φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί και να υποχωρεί. Προς το παρόν κυριαρχεί ο ιός τύπου Α, ωστόσο στη συνέχεια αναμένεται να επικρατήσει ο τύπος Β.

