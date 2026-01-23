Απίστευτες εικόνες στη Λυκόβρυση: Άγριο ξύλο οδηγών για την προτεραιότητα
Βρισιές, κλωτσιές και μπουνιές στη μέση του δρόμου
Απίστευτες εικόνες εκτυλίχθηκαν στην περιοχή της Λυκόβρυσης με δύο οδηγούς να «πιάνονται στα χέρια» μέρασ μεσημέρι για το ποιος έχει προτεραιότητα.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 12:00 το μεσημέρι στην έξοδο της γέφυρας προς Λυκόβρυση.
Δύο οδηγοί, ένας οδηγός φορτηγού και ένας οδηγός κλούβας, κατέβηκαν από τα οχήματά τους και άρχισαν να τσακώνονται. Η κατάσταση βγήκε γρήγορα εκτός ελέγχου με βρισιές, κλωτσιές και μπουνιές να φεύγουν εκατέρωθεν.
Αιτία του άγριου καβγά όπως αποδείχθηκε ήταν η προτεραιότητα. Οι οδηγοί είχαν κολλήσει σε έναν στενό δρόμο και κανείς δεν έκανε πίσω, με αποτέλεσμα η κατάσταση να βγει γρήγορα εκτός ελέγχου. Το σημείο όπου σημειώθηκε το συμβάν είναι ένας κόμβος όπου καθημερινά γίνεται χαμός καθώς δεν υπάρχουν φανάρια.
Την ώρα που ο άγριος καβγάς ήταν σε εξέλιξη, άλλοι οδηγοί που κόλλησαν στο σημείο δεν έμειναν απαθείς. Κατέβηκαν από τα αυτοκίνητα και προσπάθησαν να τους χωρίσουν.
Δείτε το βίντεο του Star: