Μαραθώνας: Μαθητές από το ΓΕΛ έσωσαν δύο ηλικιωμένους από φλεγόμενο διαμέρισμα

Ένα αξιοσημείωτο περιστατικό ανθρωπιάς και θάρρους σημειώθηκε πρόσφατα στον Μαραθώνα, όπου μαθητές του τοπικού Γενικού Λυκείου κατάφεραν να σώσουν δύο ηλικιωμένους από φλεγόμενο διαμέρισμα. Η πράξη τους αναδεικνύει την κοινωνική ευαισθησία και την υπευθυνότητα της νέας γενιάς, απορρίπτοντας τα στερεότυπα για παραβατικότητα ανηλίκων.

Καθώς μια ομάδα μαθητών κατευθυνόταν προς τη Νέα Μάκρη, άκουσαν φωνές βοήθειας και εντόπισαν φωτιά σε ένα διαμέρισμα κοντά στο λιμάνι. Σύμφωνα με τον Σπύρο, έναν από τους συμμετέχοντες, μια γυναίκα ήταν σε πανικό, ενώ ο σύζυγός της αδυνατούσε να κινηθεί. Χωρίς δεύτερη σκέψη, οι μαθητές εισήλθαν στον χώρο και βρήκαν τον ηλικιωμένο άνδρα, τον οποίο μετέφεραν με ασφάλεια σε γειτονικό σπίτι που είχε ανοίξει ως καταφύγιο.

Σε ερώτηση για το αν υπήρξε δισταγμός, ο Σπύρος απάντησε κατηγορηματικά ότι η απόφασή τους ήταν αυθόρμητη και βασισμένη στην ανάγκη να βοηθήσουν έναν συνάνθρωπο σε κίνδυνο, χωρίς να επιζητούν αναγνώριση. Οι ηλικιωμένοι και οι γείτονες εξέφρασαν θερμές ευχαριστίες για τη βοήθεια των μαθητών.

Ο διευθυντής του Γενικού Λυκείου Μαραθώνα, Περικλής Καλαντζής, δήλωσε περήφανος για τους μαθητές του, υπογραμμίζοντας πως τέτοιες ενέργειες αποτελούν τον κανόνα και όχι την εξαίρεση στη συμπεριφορά της νέας γενιάς. Τόνισε ότι οι αρνητικές περιπτώσεις που συχνά αναδεικνύονται δεν αντικατοπτρίζουν την πλειονότητα των νέων, οι οποίοι διακρίνονται για τις αξίες και την κοινωνική τους ευαισθησία.

Σε περίοδο όπου η συμπεριφορά των ανηλίκων βρίσκεται στο επίκεντρο δημόσιου διαλόγου, η πράξη των μαθητών του ΓΕΛ Μαραθώνα στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης. Η παρέμβασή τους αναδεικνύει τη σημασία της κοινωνικής ευθύνης και υπενθυμίζει ότι η γενναιότητα και η αλληλοβοήθεια παραμένουν ζωντανές αξίες στην ελληνική κοινωνία.