Ηράκλειο: Υπερτυχερός κέρδισε 7,5 εκατ. ευρώ στο Τζόκερ - Τον αναζητούν για να του δώσουν τα κέρδη

Πλουσιότερος κατά 7,5 εκατομμύρια ευρώ έγινε ένας υπερτυχερός στην Κρήτη το βράδυ της Κυριακής (25/1), καθώς κέρδισε ένα από τα δύο «χρυσά» δελτία, στην κλήρωση του Τζόκερ. Το συνολικό ποσό ήταν 15.1 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, το νικητήριο δελτίο της 1ης κατηγορίας (5+1) κατατέθηκε σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών επί της Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, στο Ηράκλειο.

Σε δηλώσεις του για τον μεγάλο νικητή, ο Γιάννης Μαράκης, τόνισε ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που στο συγκεκριμένο χώρο κατατίθεται δελτίο που κερδίζει την κορυφαία κατηγορία του ΤΖΟΚΕΡ.

«Ευχόμαστε ο τυχερός να ευχαριστηθεί τα κέρδη του και να τα αξιοποιήσει όπως εκείνος επιθυμεί», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι ο νικητής δεν έχει επικοινωνήσει ακόμα με το πρακτορείο.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης ήταν οι 12, 23, 34, 37, 45, με αριθμό ΤΖΟΚΕΡ το 3.