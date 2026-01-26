Ηράκλειο: Υπερτυχερός κέρδισε 7,5 εκατ. ευρώ στο Τζόκερ - Τον αναζητούν για να του δώσουν τα κέρδη

Ο νικητής δεν έχει επικοινωνήσει ακόμα με το πρακτορείο

Newsbomb

Ηράκλειο: Υπερτυχερός κέρδισε 7,5 εκατ. ευρώ στο Τζόκερ - Τον αναζητούν για να του δώσουν τα κέρδη
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πλουσιότερος κατά 7,5 εκατομμύρια ευρώ έγινε ένας υπερτυχερός στην Κρήτη το βράδυ της Κυριακής (25/1), καθώς κέρδισε ένα από τα δύο «χρυσά» δελτία, στην κλήρωση του Τζόκερ. Το συνολικό ποσό ήταν 15.1 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, το νικητήριο δελτίο της 1ης κατηγορίας (5+1) κατατέθηκε σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών επί της Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, στο Ηράκλειο.

Σε δηλώσεις του για τον μεγάλο νικητή, ο Γιάννης Μαράκης, τόνισε ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που στο συγκεκριμένο χώρο κατατίθεται δελτίο που κερδίζει την κορυφαία κατηγορία του ΤΖΟΚΕΡ.

«Ευχόμαστε ο τυχερός να ευχαριστηθεί τα κέρδη του και να τα αξιοποιήσει όπως εκείνος επιθυμεί», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι ο νικητής δεν έχει επικοινωνήσει ακόμα με το πρακτορείο.

Τζόκερ - Κρήτη

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης ήταν οι 12, 23, 34, 37, 45, με αριθμό ΤΖΟΚΕΡ το 3.

Τζόκερ - Κρήτη
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:56ΕΛΛΑΔΑ

Όλεθρος και απόλυτη καταστροφή στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα – Συγκλονιστικές εικόνες

12:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λευκάδα: Εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός σε βίλα επιχειρηματία – Εξονυχιστικές έρευνες της ΕΛΑΣ

12:54ΦΑΡΜΑΚΟ

«Food Drive ΠΕΦ»: 5,5 τόνοι αγαθών για παιδιά και οικογένειες που έχουν ανάγκη

12:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλλάζει ο εκλογικός χάρτης: Ειδική τριεδρική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού πρότεινε ο Μητσοτάκης - Επέκταση της επιστολικής ψήφου

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Discombobulator: Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν μυστικό οπλικό σύστημα στην επιχείρηση Βενεζουέλα

12:32ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: 12χρονος παρασύρθηκε από όχημα – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

12:32ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Παράταση παραστάσεων για την «Αλεξάνδρεια» του Φωκά Ευαγγελινού στο Θέατρο Παλλάς

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Τα αναπάντητα ερωτήματα για την έκρηξη στην «Βιολάντα» - Πώς προκλήθηκε η πύρινη κόλαση

12:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκληρή κόντρα Αποστολάκη – Χαλικιά στην Εξεταστική: «Είστε πολύ ένοχη και εκτίθεστε», «Δεν έχω χρόνο για το Tik Tok σας!»

12:15ΕΘΝΙΚΑ

Τα drones άλλαξαν τον σύγχρονο πόλεμο: Ο Στρατός ετοίμασε εγχειρίδιο για την αντιμετώπιση των UAV's με βάση τα διδάγματα από τον πόλεμο στην Ουκρανία

12:10ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εγκαίνια της έκθεσης «Mediterranea»: Εικόνες μιας αρχαίας και σύνθετης θάλασσας στο Ίδρυμα Ευγενίδου

12:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Ντέρμπι Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ, με Βιλερμπάν στη Γαλλία ο Παναθηναϊκός AKTOR

12:09ΕΛΛΑΔΑ

Σαν σήμερα 26 Ιανουαρίου: Η Συνέλευση της Βοστίτσας

12:09ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

DIRE STRAITS LEGACY LIVE στην Ελλάδα – 30 & 31 Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη και 3 Απριλίου στην Αθήνα

12:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Εξιχνιάστηκαν τέσσερις υποθέσεις κλοπών - Χειροπέδες σε δύο 34χρονους

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Δέσμευση περιουσιών σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη

11:58LIFESTYLE

Paris Fashion Week 2026: Ξεχώρισαν οι οίκοι Hermès και Louis Vuitton -Τι φέρνει η Haute Couture

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Πένθος κήρυξε η Μητρόπολη για τη φονική πυρκαγιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα»

11:53LIFESTYLE

Έγκυος η Μπάγια Αντωνοπούλου - Περιμένει το πρώτο της παιδί και παντρεύεται το 2026

11:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 45χρονος για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμηση του δημάρχου Ελληνικού-Αργυρούπολης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:46ΚΟΣΜΟΣ

Σαμπάνια, πολυτελές ξενοδοχείο και τζετ: Σκάνδαλο στη Ρωσία με ταξίδι διασήμων στο Κουρσεβέλ

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Από θαύμα δεν υπήρξαν περισσότερα θύματα - Με προσωπικό ασφαλείας η χθεσινή βάρδια λόγω της κοπής της πίτας της εταιρείας

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Τέσσερις οι νεκρές από την τρομακτική έκρηξη και την πυρκαγιά στη «Βιολάντα»

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Τρίκαλα: Η ανακοίνωση της εταιρείας «Βιολάντα» για την τραγωδία

06:23ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο γνωστής μπισκοτοβιομηχανίας - Μαρτυρία εργαζόμενου και βίντεο

08:05ΚΟΣΜΟΣ

Λέκκας: «Θα έχουμε εντονότερες βροχές» – Ολόκληρες πόλεις ανοχύρωτες και χωρίς σχέδιο

07:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τα νέα ποσά σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους – Αναλυτικοί πίνακες και για τα 35 ταμεία

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Τα αναπάντητα ερωτήματα για την έκρηξη στην «Βιολάντα» - Πώς προκλήθηκε η πύρινη κόλαση

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Δέσμευση περιουσιών σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη

10:50ΚΑΙΡΟΣ

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Πορτοκαλί προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα

06:34LIFESTYLE

Eurovision 2026: Στην κορυφή των στοιχημάτων ο Good Job Nicky - Ποιος είναι και γιατί ξεχωρίζει

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Υπερτυχερός κέρδισε 7,5 εκατομμύρια ευρώ στο Τζόκερ - Τον αναζητούν για να του δώσουν τα κέρδη

17:03ΚΟΣΜΟΣ

Η «αντεπίθεση» της αμερικανικής καστανιάς - Η φύση δίνει μαθήματα επιβίωσης

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Μαρουσάκης: Νέα εβδομάδα με διαδοχικές κακοκαιρίες– Βροχές, καταγίδες και θυελλώδεις άνεμοι

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Πένθος κήρυξε η Μητρόπολη για τη φονική πυρκαγιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα»

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 25/1/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 15.000.000 ευρώ

11:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Πάνω από 68.000 έλεγχοι για φοροδιαφυγή το 2025 - Μία στις 3 επιχειρήσεις «κλέβει» ΦΠΑ

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Discombobulator: Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν μυστικό οπλικό σύστημα στην επιχείρηση Βενεζουέλα

12:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκληρή κόντρα Αποστολάκη – Χαλικιά στην Εξεταστική: «Είστε πολύ ένοχη και εκτίθεστε», «Δεν έχω χρόνο για το Tik Tok σας!»

09:56ΕΛΛΑΔΑ

Σία Κοσιώνη: Για πέμπτη ημέρα στη ΜΕΘ - Τα νεότερα για την υγεία της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ