Όταν η σκίαση γίνεται αρχιτεκτονική εμπειρία

Η LAMDA LENENTIS μετατρέπει τη σκίαση σε τέχνη

Όταν η σκίαση γίνεται αρχιτεκτονική εμπειρία
Σε μια χώρα όπου το φως και ο ήλιος αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, η σκίαση δεν είναι απλώς μια τεχνική ανάγκη. Είναι αρχιτεκτονική επιλογή, στοιχείο άνεσης, αισθητικής, βιωσιμότητας και εξοικονόμησης ενέργειας. Και ακριβώς σε αυτό το σημείο, εδώ και σχεδόν έξι δεκαετίες, η LAMDA LEVENTIS έχει καταφέρει να μετατρέψει τη σκίαση σε τέχνη.

Από ένα μικρό οικογενειακό εργαστήριο που ιδρύθηκε το 1967, η LAMDA LEVENTIS εξελίχθηκε σε ηγέτη της ελληνικής βιομηχανίας συστημάτων σκίασης, με έντονη διεθνή παρουσία και λύσεις που συναντά κανείς σε σύγχρονες κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια και μεγάλα αρχιτεκτονικά έργα εντός και εκτός Ελλάδας.

Βιοκλιματική σκίαση: όταν η αρχιτεκτονική «αναπνέει»

Απαντώντας στις σύγχρονες ανάγκες του outdoor living, η LAMDA LEVENTIS παρουσίασε τις βιοκλιματικές πέργκολες, μια καινοτόμα κατηγορία συστημάτων που επαναπροσδιορίζει τη σχέση του ανθρώπου με τον εξωτερικό χώρο.

Με περιστρεφόμενες περσίδες αλουμινίου ρυθμιζόμενες από 0 έως 120 μοίρες ή πλήρως ανασυρόμενες, εξασφαλίζουν απόλυτο έλεγχο φωτός, σκιάς και αερισμού, δημιουργώντας ένα φυσικά ευχάριστο μικρόκλιμα.

bioclimatic-lamda-3.jpg

Ο στιβαρός σχεδιασμός, η επίπεδη εγκατάσταση και οι κρυφές βάσεις στήριξης συνθέτουν ένα αποτέλεσμα που συνδυάζει μηχανολογική ακρίβεια και καθαρή αρχιτεκτονική γραμμή. Δεν πρόκειται απλώς για σκίαση, αλλά για έναν ευέλικτο χώρο ζωής που προσαρμόζεται στη στιγμή.

Τα βιοκλιματικά συστήματα τοποθετούνται με μηδενική κλίση και αποτελούν την ιδανική λύση για περιμετρική κάλυψη με γυάλινα και κάθετα συστήματα σκίασης. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένας ολοκληρωμένος χώρος outdoor living, που αναδεικνύει στο μέγιστο τα πλεονεκτήματα της βιοκλιματικής σκίασης, σε συνδυασμό με την υψηλή αποδοτικότητα τόσο της κάθετης σκίασης όσο και της γυάλινης κάλυψης.

Σταθερές και οριζόντιες κινητές περσίδες & αρχιτεκτονική ενσωμάτωση

Για έργα όπου η σκίαση καλείται να ενσωματωθεί διακριτικά στο κέλυφος του κτηρίου, τα συστήματα σταθερών και κινητών περσίδων της LAMDA LEVENTIS προσφέρουν καθαρή αισθητική και υψηλή λειτουργικότητα. Είτε πρόκειται για εισόδους, όψεις, ανοίγματα οροφής ή ταράτσες, οι αλουμινένιες περσίδες τοποθετούνται υπό γωνία και όψη που απαιτεί κάθε έργο, διατηρώντας τον χώρο φωτεινό και αεριζόμενο.

dsc2472.jpg

Κασσετίνες: όταν η σκίαση συναντά τον design χαρακτήρα

Στον αστικό ιστό, η σκίαση καλείται να συνυπάρξει με την όψη του κτηρίου. Οι κασετίνες της LAMDA LEVENTIS, με μίνιμαλ σχεδιασμό και ενισχυμένα αλουμινένια προφίλ, αποτελούν μια σύγχρονη απάντηση στις ανάγκες των μπαλκονιών και των όψεων.

cassette-530-7.jpg

Μοντέλα, όπως η 732 και η Epica, συνδυάζουν αισθητική φινέτσα, μηχανική αντοχή και έξυπνες λεπτομέρειες, όπως ενσωματωμένο LED φωτισμό και μηχανισμούς υψηλής ανθεκτικότητας, αποδεικνύοντας ότι ακόμα και μια τέντα μπορεί να αποτελεί αρχιτεκτονικό statement. Για μικρότερες ανάγκες σκίασης, το μοντέλο 530 αποτελεί την ιδανική λύση, συνδυάζοντας άψογα την κομψή αισθητική με την αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργικότητα, καλύπτοντας πλήρως κάθε απαίτηση.

Proline & κάθετα συστήματα: ευελιξία, τεχνολογία και βιωσιμότητα

Οι πέργκολες Proline αποτυπώνουν τη σύγχρονη προσέγγιση της LAMDA LEVENTIS στη σκίαση: έξυπνα υλικά, αυτοματισμοί, δυνατότητα μεγάλων καλύψεων έως και 150 τ.μ.

dsc2428.jpg

Η σκίαση εδώ δεν είναι στατική. Είναι «οn demand», προσαρμοζόμενη, βιώσιμη και σχεδιασμένη για να αντέχει στον χρόνο.

Περισσότερο από προϊόντα, μια φιλοσοφία

Αυτό που ξεχωρίζει τη LAMDA LEVENTIS δεν είναι μόνο το εύρος των λύσεων, αλλά η συνολική φιλοσοφία πίσω από αυτές: σχεδίαση και παραγωγή στην Ελλάδα, συνεχής επένδυση στην καινοτομία και βαθιά κατανόηση των αναγκών του σύγχρονου τρόπου ζωής.

Σε έναν κόσμο όπου ο εξωτερικός χώρος αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη αξία, η LAMDA LEVENTIS συνεχίζει να διαμορφώνει το μέλλον της σκίασης, αποδεικνύοντας ότι η σκιά, όταν σχεδιάζεται σωστά, μπορεί να γίνει εμπειρία.

