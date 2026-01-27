Βιολάντα: «Συνεργαζόμαστε με τις αρμόδιες Αρχές»

«Συνεργαζόμαστε με αρμόδιες Αρχές» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία «Βιολάντα» μετά τη σύλληψη του ιδιοκτήτη και ακόμα δύο στελεχών της για τη φωτιά που ξέσπασε με αποτέλεσμα το θάνατο πέντε εργαζόμενων γυναικών.

«Η σύλληψη του ιδιοκτήτη της εταιρείας, υπό την ιδιότητά του ως νομίμου εκπροσώπου, και των δύο στελεχών της, πραγματοποιήθηκε βάσει της προβλεπόμενης στο νόμο διαδικασίας», αναφέρει η εταιρεία ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ, σε απάντηση σχετικών δημοσιευμάτων.

«Η εταιρεία από την πρώτη στιγμή του ατυχήματος συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και θα εξακολουθήσει προς την κατεύθυνση αυτή, με στόχο την ταχύτερη δυνατή εξακρίβωση των αιτιών του τραγικού συμβάντος» επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση.