Champions League: Τροχαίο για τον Κόλο Μουανί, διέλυσε τη Ferrari του - Δείτε φωτογραφίες

Τροχαίο ατύχημα για τον άσο της Τότεναμ, Κόλο Μουανί - Είναι καλά στην υγεία του.

Champions League: Τροχαίο για τον Κόλο Μουανί, διέλυσε τη Ferrari του - Δείτε φωτογραφίες
Σε τροχαίο ατύχημα ενεπλάκησαν οι παίκτες της Τότεναμ,ΡαντάλΚολόΜουανί και Γουίλσον Οντομπέρ, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους.

Οι δύο παίκτες καθυστέρησαν να πάνε στο αεροδρόμιο για αυτό τον λόγο και θα ενσωματωθούν αργότερα με την αποστολή της Τότεναμ στη Φρανκφούρτη για την 8η αγωνιστική του Champions League, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη (27/1) ο προπονητής τους, Τόμας Φρανκ.

«Ο Ραντάλ Κολό Μουανί και ο Γουίλσον Οντομπέρ είναι καλά. Δυστυχώς, και οι δύο ενεπλάκησαν σε ένα μικρό ατύχημα, όμως όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτό είναι καλά», εξήγησε ο Τόμας Φρανκ στη συνέντευξη Τύπου της παραμονής του αγώνα με την Άιντραχτ.

«Έσκασε ένα λάστιχο, οπότε υπήρξε μια μικρή καθυστέρηση, αλλά θα προσγειωθούν αργότερα απόψε», πρόσθεσε ο Φρανκ. «Για να είμαι ειλικρινής, δεν είμαι απολύτως βέβαιος ότι βρίσκονταν στο ίδιο αυτοκίνητο. Ήταν πάντως μαζί και είναι καλά. Το περιστατικό συνέβη καθ’ οδόν προς το αεροδρόμιο», συμπλήρωσε ο Δανός τεχνικός.

«Θα πάρουν αργότερα την πτήση και περιμένω κανονικά και οι δύο να είναι διαθέσιμοι για αύριο», κατέληξε.

Η Τότεναμ βρίσκεται στην 5η θέση της βαθμολογίας της φάσης των ομίλων του Champions League με 14 βαθμούς και αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, η οποία έχει ήδη αποκλειστεί από τη διοργάνωση (33η θέση, 4 βαθμοί), στο πλαίσιο της 8ης και τελευταίας αγωνιστικής.

Η λονδρέζικη ομάδα μπορεί να «κλειδώσει» την απευθείας πρόκριση στους «16», χωρίς να περάσει από τα μπαράζ, σε περίπτωση νίκης την Τετάρτη (28/1, 22:00).

Δείτε φωτογραφίες από το ατύχημα:

