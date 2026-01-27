Κακοκαιρία: Σε ποιες περιοχές σημειώθηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Βροχοπτώσεις καταγράφηκαν σε πολλά τμήματα της χώρας την Τρίτη 27 Ιανουαρίου με τις σημαντικότερες να εκδηλώνονται σε Θράκη, Κρήτη και Αιγαίο. Παράλληλα, σποραδικές καταιγίδες σημειώθηκαν, κυρίως στο Ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα και στη Κρήτη.

Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της βροχόπτωσης στη χώρα έως τις 17:40 σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών καθώς και οι σταθμοί με τα 8 μεγαλύτερα ύψη βροχής.

Τσατραφύλλιας: Πώς θα επηρεάσουν την Αττική τα επερχόμενα κύματα κακοκαιρίας

Σε κλοιό κακοκαιρίας θα βρεθεί και πάλι η χώρα τα επόμενα 24ωρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα επηρεάσουν μεγάλο τμήμα της χώρας, συμπεριλαμβανομένου της Αττικής.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του αναφέρει ότι τα φαινόμενα θα επηρεάσουν την Αττική σε τρεις φάσεις και συγκεριμένα, την Πέμπτη το μεσημέρι, το πρωί του Σαββάτου και το απόγευμα της Κυριακής.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο μετεωρολόγος στην ανάρτησή του, αν διατηρηθούν τα προγνωστικά στοιχεία και δεν υπάρξει κάποια αλλαγή η Αττική ναι μεν θα πληγεί ωστόσο δεν αναμένεται να αντιμετωπίσει κάτι «ζόρικο» καθώς η ποσότητα βροχής δεν φαίνεται να ξεπερνά συνολικά τους 50 τόνους για αυτές τις ημέρες.

Ο κ. Τσατραφύλλιας στην ανάρτηση του καταλήγει ότι η εξέλιξη των φαινομένων θα εξαρτηθεί από την τροχιά και τη δυναμική ενίσχυση των βαρομετρικών χαμηλών στις θάλασσες, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει χώρος για εφησυχασμό.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

«Τα δύο κύματα κακοκαιρίας πως θα επηρεάσουν την Αττική;

Καλημέρα!

Δύο 48ώρα (Τετάρτη-Πέμπτη, Σάββατο-Κυριακή) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες περιμένουμε τις επόμενες ημέρες.

Η Αττική θα επηρεαστεί την Πέμπτη το μεσημέρι , το Σάββατο τις πρωινές ώρες και την Κυριακή από το απόγευμα και μετά.

Αν διατηρηθούν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δεν φαίνεται η πρωτεύουσα να αντιμετωπίσει κάτι "ζόρικο" καθώς η ποσότητα βροχής δεν φαίνεται να ξεπερνά συνολικά τους 50 τόνους για αυτές τις ημέρες.

Η εξέλιξη της κατάστασης θα εξαρτηθεί από την τροχιά και τη δυναμική ενίσχυση των βαρομετρικών χαμηλών στις ελληνικές θάλασσες. πΓι’ αυτό, σε μια περιοχή με τόσες ιδιαιτερότητες, ο εφησυχασμός δεν έχει κανέναν χώρο».

