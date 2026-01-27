Ο καιρός «τρελάθηκε»: Στους - 40 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο στις ΗΠΑ, στους 50 στην Αυστραλία

Το ρεκόρ καύσωνα που πλήττει τη νοτιοανατολική Αυστραλία θα κορυφωθεί τις επόμενες ημέρες, οδηγώντας σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς και θερμοκρασίες κοντά στους 50 βαθμούς Κελσίου σε πολλές πολιτείες. Η διάρκεια του καύσωνα είναι επίσης αξιοσημείωτη, με τη θερμοκρασία να ξεπερνάει τους 40 βαθμούς Κελσίου για επτά έως οκτώ συνεχόμενες ημέρες σε μεγάλο μέρος της ενδοχώρας, το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τη δεκαετία του 1930 σε περιοχές της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Και ενώ οι παράκτιες περιοχές βιώνουν μόνο σύντομες εκρήξεις καύσωνα, η Μελβούρνη αναμένεται να καταγράψει τις υψηλότερες θερμοκρασίες των τελευταίων 17 ετών σήμερα Τρίτη (17/1), μετά από ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών σε περιοχές της Νότιας Αυστραλίας τη Δευτέρα, όπως το ρεκόρ των 49,5°C στην Ceduna.

Firefighters battle 'emergency level' blazes in Australia heatwave https://t.co/rt2nB73GRw pic.twitter.com/k3knvBt3Pg — World News (@Worldnews_Media) January 27, 2026

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Αυστραλίας ανακοίνωσε ότι η θερμοκρασία στη Μελβούρνη θα μπορούσε να φτάσει τους 45 βαθμούς Κελσίου, με σοβαρές έως ακραίες συνθήκες καύσωνα να αναμένεται να κορυφωθούν την Τρίτη και την Τετάρτη, πριν σταδιακά υποχωρήσουν αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Η ακραία ζέστη έχει αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς σε όλη τη Βικτώρια, τη δεύτερη πιο πυκνοκατοικημένη πολιτεία της Αυστραλίας, όπου μια πυρκαγιά που εξαπλώνεται ραγδαία στην περιοχή Ότγουεϊς έχει κάψει περίπου 24.000 στρέμματα. Οι αρχές προειδοποίησαν ότι οι ισχυροί άνεμοι που προβλέπονται για αργότερα μέσα στην ημέρα θα μπορούσαν να εξαπλώσουν περαιτέρω την πυρκαγιά, απειλώντας κατοικίες.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν χτυπήσει τις πόρτες περίπου 1.100 σπιτιών και έχουν στείλει SMS σε περίπου 10.000 τηλέφωνα προτρέποντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή. Πλήρεις απαγορεύσεις ανάμματος φωτιάς ισχύουν σε όλη τη Βικτώρια, καθώς οι αξιωματούχοι προσπαθούσαν να μειώσουν τον κίνδυνο νέων πυρκαγιών. Οι διοργανωτές του Grand Slam τένις του Australian Open στη Μελβούρνη δήλωσαν ότι οι αγώνες στα εξωτερικά γήπεδα και το κλείσιμο της οροφής θα ακολουθήσουν τα πρωτόκολλα ακραίων συνθηκών ζέστης. Οι αγώνες με αναπηρικά αμαξίδια έχουν αναβληθεί για την Τετάρτη (28/1).

Στην πόλη Ουγιέν, με πληθυσμό λίγο πάνω από 1.000 κατοίκους και 440 χλμ. βορειοδυτικά της Μελβούρνης, η θερμοκρασία είναι πιθανό να φτάσει τους 49 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία. Ο ντόπιος χασάπης Νάθαν Γκρέιλινγκ δήλωσε στο ABC Radio ότι θα προσπαθήσει να διατηρήσει την επιχείρησή του όσο το δυνατόν πιο σκοτεινή και δροσερή, με τους περισσότερους κατοίκους να αναμένεται να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους. «Αν τα τελειώσουμε όλα, ίσως ξεκινήσουμε νωρίς και πάμε στην τοπική παμπ για μια μπύρα», είπε ο Γκρέιλινγκ.

Στην κατάψυξη οι ΗΠΑ

Στις ΗΠΑ την ίδια ώρα, τουλάχιστον 34 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εν μέσω μιας τρομερής χειμερινής καταιγίδας που κορυφώθηκε το σαββατοκύριακο, η οποία προκάλεσε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και έντονη χιονόπτωση σε δεκάδες πολιτείες, προκαλώντας διακοπές ρεύματος και επικίνδυνες οδικές συνθήκες. Οι θερμοκρασίες έχουν κατρακυλήσει στους –30 βαθμούς και αίσθηση ψύχους έως –40, ένα εκατομμύριο πολίτες έμειναν χωρίς ρεύμα την ώρα που ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται δραματικά.

Πάγος, παγωμένη βροχή και χιόνι άρχισαν να πέφτουν στις νότιες ΗΠΑ, από το Τέξας μέχρι το Κάνσας, ξεκινώντας από την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου και μετατοπίστηκαν ανατολικά την Κυριακή 25 Ιανουαρίου, φέρνοντας ακραίο ψύχος από τη νότια Καρολίνα μέχρι τη Νέα Υόρκη.

Οι επικίνδυνες συνθήκες έχουν μέχρι στιγμής συνδεθεί με 34 θανάτους σε 14 πολιτείες, ενώ οι χαμηλές θερμοκρασίες αναμένεται να παραμείνουν και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, εγείροντας περαιτέρω ανησυχίες για την υγεία όσων δεν έχουν ρεύμα ή στέγη.

