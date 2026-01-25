Χειμερινή καταιγίδα στις ΗΠΑ: Εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα - Βίντεο

23 πολιτείες και η πρωτεύουσα Ουάσινγκτον έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Newsbomb

Χειμερινή καταιγίδα στις ΗΠΑ: Εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα - Βίντεο

Πολίτες περπατούν μέσα από χιονοθύελλα στο Νάσβιλ του Τενεσί, στις 24 Ιανουαρίου 2026.

AP/George Walker IV
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σφοδρό κύμα κακοκαιρίας προβλέπεται να πλήξει σήμερα το βορειοανατολικό τμήμα των ΗΠΑ, αφού προκάλεσε έντονες χιονοπτώσεις στα κεντρικά, απειλώντας εκατομμύρια Αμερικανούς με διακοπή ρεύματος και το δίκτυο μεταφορών με παράλυση λόγω των πολικών θερμοκρασιών.

Σε πολλά σούπερ μάρκετ άδειασαν τα ράφια μετά τις προβλέψεις της εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας (NWS) που έκανε λόγο για σφοδρές χιονοπτώσεις και παγετό με πιθανόν «καταστροφικές» επιπτώσεις σε τοπικό επίπεδο.

Συνολικά, 23 πολιτείες καθώς και η πρωτεύουσα Ουάσινγκτον έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Περισσότερες από 9.500 πτήσεις προς ή από τις ΗΠΑ έχουν ακυρωθεί για σήμερα, μετά τις 4.000 και πλέον που ακυρώθηκαν χθες, ενώ χιλιάδες άλλα δρομολόγια έχουν καθυστερήσεις, σύμφωνα με τον ιστότοπο FlightAware.

Η χειμερινή αυτή καταιγίδα, που χαρακτηρίστηκε «ασυνήθιστα εκτεταμένη και παρατεταμένη» από την NWS, προκλήθηκε καθώς πολύ ψυχρές μάζες ήρθαν από τον Καναδά.

Winter Weather Washington

Ο χάρτης της σφοδρότητας της χειμερινής καταιγίδας, σε υπολογιστή στα κεντρικά της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Διαχείρισης Κρίσεων, το Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026.

AP/Julia Demaree Nikhinson

30 εκατοστά χιονιού στο Σέντραλ Παρκ

Στη Νέα Υόρκη, όπου οι θερμοκρασίες αναμένεται να παραμείνουν κάτω από το μηδέν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και στο Σέντραλ Παρκ προβλέπεται το ύψος του χιονιού να φθάσει τα 30 εκατοστά, ο δήμαρχος Ζοχράν Μαμντάνι κάλεσε τους κατοίκους να αποφύγουν σήμερα τις μη απαραίτητες μετακινήσεις. Μέσα στην ημέρα θα ληφθεί απόφαση για το πιθανό κλείσιμο των σχολείων αύριο και στην περίπτωση αυτή τα μαθήματα θα γίνουν διαδικτυακά.

«Πιθανόν να μου στοιχίσει τη ζωή»

Χιονοπτώσεις καταγράφηκαν χθες στο κεντρικό τμήμα των ΗΠΑ, κυρίως στο Κάνσας, την Οκλαχόμα και το Μιζούρι, όπου σε κάποιες περιοχές χθες βράδυ το ύψος το χιονιού έφθασε τα 20 εκατοστά, σύμφωνα με το NWS.

Το Ντάλας, μια πόλη στα νότια που είναι συνηθισμένη σε ηπιότερες θερμοκρασίες, είδε το θερμόμετρο να δείχνει μείον 6 βαθμούς Κελσίου.

Στο Χιούστον, που έχει σχεδόν 2,4 εκατ. κατοίκους, άνοιξαν χθες το απόγευμα κέντρα υποδοχής, κυρίως για αστέγους.

«Χθες τη νύχτα, έμεινα στη σκηνή μου στη βροχή, αλλά δεν έκανε πραγματικά κρύο. Αλλά ξέρω ότι σήμερα το βράδυ, πιθανόν να μου στοιχίσει τη ζωή», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Κάρολ Ίτον, ένας 71χρονος άστεγος στο Χιούστον.

Εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Καθώς το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος του Τέξας υπέστη γενικευμένη βλάβη κατά την τελευταία μεγάλη χειμερινή καταιγίδα το 2021, οι αρχές έσπευσαν να διαβεβαιώσουν ότι αυτή τη φορά το δίκτυο θα αντέξει.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα poweroutage.us, περίπου 346.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις βρίσκονται χωρίς ρεύμα το πρωί της Κυριακής (τοπική ώρα), εκ των οποίων σχεδόν 100.000 στο Τέξας, 88.000 στο Μισισίπι και 76.000 στη Λουιζιάνα.

ipa-revma.jpg

Σχεδόν 100.000 νοικοκυριά στο Τέξας χωρίς ρεύμα.

poweroutage.us

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι ενέκρινε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 12 πολιτείες στα νότια και την ανατολική ακτή, κάτι που θα επιτρέψει την ταχύτερη ανάπτυξη μέσων της Fema, της αμερικανικής υπηρεσίας διαχείρισης φυσικών καταστροφών.

«Μείνετε ασφαλείς και κρατηθείτε ζεστοί!», ήταν η έκκληση του Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ, Στρακόσα: «Ευτυχώς είχα οπτικό πεδίο, σχεδόν απαράδεκτη η εικόνα στο δεύτερο μέρος»

13:43ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας για τις πλημμύρες: Αγνοήσαμε τα ρέματα και τη μορφολογική ιστορία κάθε περιοχής

13:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυφάδα: Με τον νόμο Παρασκευόπουλου αφέθηκε ελεύθερος ο πατροκτόνος - Σκότωσε το 2014 και τη μητέρα του

13:30ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινή καταιγίδα στις ΗΠΑ: Εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, άδεια ράφια στα σούπερ μάρκετ και ακυρώσεις πτήσεων - Βίντεο

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Τα τελευταία λόγια του δολοφονημένου πατέρα – «Παιδί μου, μην με σκοτώνεις άλλο, πέθανα»

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ζεφύρι: Εντοπίστηκε νεκρός ο 33χρονος αγνοούμενος Χρυσοβαλάντης Στεργιανός

13:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός – Μαρούσι: Ξανά εκτός οι Ναν και Όσμαν – Το… παλεύουν για Βιλερμπάν

13:12WHAT THE FACT

Το κόλπο με το μπουκάλι νερού για να στεγνώσουν τα ρούχα γρήγορα

13:08LIFESTYLE

Χάρι Στάιλς: Eμφάνιση-έκπληξη στα BRIT Awards μετά το δυναμικό του comeback

13:04ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Τροχαίο ατύχημα στη διασταύρωση Γλαύκου και Ακρωτηρίου - Ένας τραυματίας

13:00ΚΟΣΜΟΣ

«Μεγάλο φάουλ»: Πατέρας έκλεψε κοτομπουκιά από το παιδί του κι εκείνο… πλάνταξε στο κλάμα – Βίντεο

12:59WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια γιγαντιαία τρύπα στον ωκεανό γεμάτη με 1.700 μυστηριώδεις ιούς

12:49ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονία στη Μινεσότα: «Μετρούσαν τις πληγές από τις σφαίρες αντί να τον βοηθήσουν» λέει μάρτυρας

12:45LIFESTYLE

Μπλακ άουτ στην Ακτή Πειραιώς - Απτόητος συνέχισε να τραγουδά a capella ο Γιώργος Μαζωνάκης

12:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: «Η Βόρεια Ελλάδα στο επίκεντρο του νέου παραγωγικού προτύπου»

12:31LIFESTYLE

Χρυσούλα Διαβάτη: Χαμόγελα για την ηθοποιό - «Θα τα καταφέρει...»

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά σε φούρνο στο κέντρο της Αθήνας – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

12:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Δεν αναγνωρίζουν την κόρη τους στο νέο βίντεο από του Ζωγράφου οι γονείς της 16χρονης

12:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νέοι μπελάδες για τον Σεμέδο: Γυναίκα τον κατηγορεί για σωματική βία

12:03ΚΟΣΜΟΣ

Νέα επένδυση – «μαμούθ» της κυβέρνησης Τραμπ, στηρίζει εταιρεία εξόρυξης σπάνιων γαιών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:18ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ζεφύρι: Εντοπίστηκε νεκρός ο 33χρονος αγνοούμενος Χρυσοβαλάντης Στεργιανός

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Τα τελευταία λόγια του δολοφονημένου πατέρα – «Παιδί μου, μην με σκοτώνεις άλλο, πέθανα»

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στην Πάτρα για τον 19χρονο Νίκο και τη 17χρονη Αγγελική που σκοτώθηκαν σε τροχαίο

09:22ΚΟΣΜΟΣ

Μισός Έλληνας ο Ράμα, σπούδασε στο Χάρβαρντ με ελληνική υποτροφία

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πορτοκαλί προειδοποίηση και για την Αττική

10:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυφάδα: «Έχω 2 αδέλφια θα τα σκοτώσω κι αυτά αν με αφήσετε ελεύθερο» είπε στην ΕΛ.ΑΣ. ο πατροκτόνος

12:31LIFESTYLE

Χρυσούλα Διαβάτη: Χαμόγελα για την ηθοποιό - «Θα τα καταφέρει...»

00:24ΕΛΛΑΔΑ

Σπάνια καταγραφή φάλαινας στον Παγασητικό Κόλπο - Κολυμπούσε σε απόσταση αναπνοής

08:05ΚΟΣΜΟΣ

Λέκκας: «Θα έχουμε εντονότερες βροχές» – Ολόκληρες πόλεις ανοχύρωτες και χωρίς σχέδιο

12:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Δεν αναγνωρίζουν την κόρη τους στο νέο βίντεο από του Ζωγράφου οι γονείς της 16χρονης

10:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική αλλαγή από Κυριακή – Διαδοχικές κακοκαιρίες προ των πυλών

08:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγριο έγκλημα στη Γλυφάδα: Σκότωσε με μαχαίρι τον πατέρα του – Το 2014 είχε σκοτώσει τη μητέρα του

08:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονες βροχές και καταιγίδες στην Αττική - «Καμπανάκι» από Σάκη Αρναούτογλου

13:00ΚΟΣΜΟΣ

«Μεγάλο φάουλ»: Πατέρας έκλεψε κοτομπουκιά από το παιδί του κι εκείνο… πλάνταξε στο κλάμα – Βίντεο

12:59WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια γιγαντιαία τρύπα στον ωκεανό γεμάτη με 1.700 μυστηριώδεις ιούς

13:12WHAT THE FACT

Το κόλπο με το μπουκάλι νερού για να στεγνώσουν τα ρούχα γρήγορα

08:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας δείχνει τα... δόντια του - Καταρρέει ο πολικός στρόβιλος και φέρνει ψύχος

11:16ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Χρήστος Παντελής: Πέθανε ο «Μανάρας», σπουδαία μορφή του λαϊκού τραγουδιού

09:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Εντοπίστηκε στου Ζωγράφου ξανά - Νέο βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας

09:03ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Το έγκλημα το 2014 του πατροκτόνου - Πώς είχε δολοφονήσει τη μητέρα του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ