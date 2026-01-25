Νέα επένδυση – «μαμούθ» της κυβέρνησης Τραμπ, στηρίζει εταιρεία εξόρυξης σπάνιων γαιών

H αμερικανική κυβέρνηση σχεδιάζει να επενδύσει 1,6 δισ. δολάρια στην εταιρεία εξορύξεων USA Rare Earth, σύμφωνα με πηγές τις οποίες επικαλούνται οι Financial Times.

Στόχος είναι η στήριξη της δραστηριότητας εξόρυξης σπάνιων γαιών, οι οποίες είναι κρίσιμες για σειρά προϊόντων της σύγχρονης εποχής. Πρόκειται για ακόμη μία παρέμβαση της αμερικανικής κυβέρνησης στον ιδιωτικό τομέα και σε κλάδους που θεωρούνται στρατηγικής σημασίας.

Η κυβέρνηση Τραμπ θα λάβει μερίδιο ύψους 10% στην εταιρεία, ενώ, τόσο αυτή η επένδυση όσο και μία άλλη ιδιωτική οικονομική συμφωνία ύψους 1 δισ. δολαρίων, αναμένεται να ανακοινωθούν τη Δευτέρα (26/01), σύμφωνα με τους FT.

Η κυβέρνηση θα λάβει 16,1 εκατ. μετοχές της USA Rare Earth και δικαιώματα προαίρεσης (warrants) για άλλες 17,6 εκατ. μετοχές, στα 17,17 δολάρια / μετοχή.

Η USA Rare Earth θα λάβει επίσης 1,3 δισ. δολάρια σε χρηματοδότηση ομολόγων υψηλής εξασφάλισης με επιτόκια της αγοράς από την κυβέρνηση.