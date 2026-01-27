Τουλάχιστον 20 νεκροί από τη χειμερινή καταιγίδα στις ΗΠΑ: Τα χιόνια φεύγουν, το ψύχος επιμένει

Κάτοικοι της Βοστώνης ξεθάβουν τα αυτοκίνητά τους, έπειτα από τη χειμερινή καταιγίδα που έφερε 30 εκατοστά χιονιού στην περιοχή, τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026.

Η ιστορικού μεγέθους χειμερινή καταιγίδα που έπληξε μεγάλο μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών το Σαββατοκύριακο έχει μετακινηθεί προς την ακτή, με τουλάχιστον 20 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας της: τρεις στην Πενσυλβάνια, τρεις στο Τενεσί, τρεις στη Λουιζιάνα, δύο στο Αρκάνσας, δύο στο Τέξας, δύο στο Μισισίπι, ένας στο Οχάιο, ένας στη Νότια Καρολίνα, ένας στο Κεντάκι, ένας στο Νιου Τζέρσεϊ και ένας στη Μασαχουσέτη, σύμφωνα με δηλώσεις τοπικών αξιωματούχων.

Η έντονη χιονόπτωση έχει μετακινηθεί προς τη βορειοανατολική ακτή της χώρας και τον Ατλαντικό Ωκεανό, αλλά περισσότερα από 200 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού λόγω του έντονου ψύχους σε δεκάδες πολιτείες.

Οι χιονοπτώσεις έχουν μετακινηθεί στον Ατλαντικό Ωκεανό. ventusky.com

Ενώ η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος αποκαθίσταται σταδιακά, περισσότεροι από 543.000 καταναλωτές ενέργειας παρέμεναν χωρίς ρεύμα το βράδυ της Δευτέρας (26/01), συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 182.000 στο Τενεσί.

543.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα, κυρίως στις πολιτείες Τενεσί, Μισισίπι και Λουιζιάνα. poweroutage.us

Περισσότερες από 15.000 ακυρώσεις πτήσεων

Η καταιγίδα προκαλεί χάος στις μετακινήσεις, με 12.000 πτήσεις να έχουν ακυρωθεί την Κυριακή και περισσότερες από 5.900 τη Δευτέρα.

Το χιόνι μπορεί να αναχώρησε, αλλά το πολικό ψύχος παραμένει, με ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών να αναμένεται σήμερα σε τμήματα της χώρας, με τον υδράργυρο να πέφτει κάτω των -10 βαθμών Κελσίου.

Γεμάτα καταφύγια στο Ντάλας

Μια εγκατάσταση στο Ντάλας του Τέξας που δημιουργήθηκε για να προσφέρει καταφύγιο σε άστεγους που θα αντιμετώπιζαν θανατηφόρες θερμοκρασίες, γέμισε με περίπου 1.150 άτομα, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση των αρχών της πόλης.

Επιπλέον 15 ενήλικες και 23 παιδιά από 10 νοικοκυριά φιλοξενήθηκαν σε ξενοδοχεία, σύμφωνα με ανακοίνωση της πόλης του Ντάλας, σύμφωνα με το NBC News.

North Texas was turned into a winter wonderland this weekend. Check out some aerial footage of what Dallas looked like covered in snow! pic.twitter.com/5rxzlOriDk — FOX 4 NEWS (@FOX4) January 26, 2026

Εν τω μεταξύ, οι πυροσβέστες ήταν απασχολημένοι με τη μεταφορά 24 αστέγων από τους δρόμους κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των ατόμων που έχουν μεταφερθεί από τους δρόμους από την έναρξη της ακραίας καιρικής κατάστασης σε 154, σύμφωνα με τη δήλωση.

Σύμφωνα με την πόλη, 46 άστεγοι μεταφέρθηκαν σε καταφύγια από την υπηρεσία Dallas Street Response από την έναρξη της χειμερινής καταιγίδας το Σαββατοκύριακο.

Μισό μέτρο χιόνι στη Μασαχουσέτη

Πάνω από 50 εκατοστά χιόνι είχαν πέσει σε διάφορα μέρη της Μασαχουσέτης μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ, σύμφωνα με το CBS.

Ορισμένες περιοχές σε ολόκληρη την πολιτεία έκλεισαν ξανά τα σχολεία την Τρίτη λόγω της χιονοθύελλας.

Η τελευταία φορά που η Βοστώνη είχε τουλάχιστον 30 εκατοστά χιόνι στην πόλη ήταν στις 29 Ιανουαρίου 2022. Πάνω από 50 εκατοστά χιόνι είχαν καλύψει το έδαφος στο αεροδρόμιο Λόγκαν τη Δευτέρα.

Παρά την αναχώρηση του καιρικού συστήματος που έφερε μεγάλο ύψος χιονόπτωσης, το χιόνι δεν θα λιώσει σύντομα, καθώς ο παγωμένος αέρας θα παραμείνει στην περιοχή για αρκετές ημέρες.

Παρά τις δυσκολίες για τις μετακινήσεις, η χειμερινή καταιγίδα προσέφερε τις ιδανικές συνθήκες για ορισμένους κατοίκους στα προάστια της Βοστώνης να κάνουν σκι στους δρόμους της πόλης.

