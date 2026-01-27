Άνδρας στην Οκλαχόμα σώζει άστεγους από το πολικό ψύχος με το vintage πυροσβεστικό του – Βίντεο

Σφοδρό «κύμα» ψύχους «σαρώνει» τις Ηνωμένες Πολιτείες, φέρνοντας ακραίες –έως και απειλητικές για τη ζωή– θερμοκρασίες σε μεγάλες περιοχές της χώρας.

Από τις Μεσοδυτικές Πολιτείες έως τον Νότο, το θερμόμετρο «κατρακυλά» σε ιστορικά χαμηλά (ο υδράργυρος «αγγίζει» τους –50℃), μετατρέποντας την καθημερινότητα σε αγώνα επιβίωσης, ιδιαίτερα για τους πιο ευάλωτους: Τους άστεγους, τους ηλικιωμένους και όσους δεν έχουν πρόσβαση σε θέρμανση.

Μέσα σε αυτό το παγωμένο σκηνικό, μία πράξη ανθρωπιάς από την Οκλαχόμα ξεχωρίζει· ένας άνδρας, ιδιοκτήτης ενός παλιού, vintage πυροσβεστικού οχήματος, αποφάσισε να το επαναφέρει στους δρόμους για να σώσει ξανά ζωές.

Μετατρέπει το φορτηγό σε αυτοσχέδιο μέσο διάσωσης, μεταφέροντας άστεγους σε θερμαινόμενους χώρους και κέντρα φιλοξενίας, μακριά από το κρύο, που μπορεί να αποβεί θανατηφόρο.