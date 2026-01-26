ΗΠΑ: Προειδοποίηση για σφοδρό κύμα ψύχους σε 23 πολιτείες

Σε 13 αυξήθηκαν οι νεκροί από την κακοκαιρία που πλήττει τις ΗΠΑ με σφοδρές χιονοπτώσεις, σύμφωνα με το δίκτυο NBC. Τρεις άνθρωποι έχασαν την ζωή τους στην Πενσυλβάνια, τρεις στο Τενεσί, δύο στη Λουιζιάνα, δύο στο Τέξας, ένας στο Κάνσας, ένας στη Μασαχουσέτη και ένας στο Αρκάνσας, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Εκατομμύρια Αμερικανοί παραμένουν κλεισμένοι στα σπίτια τους από τον χιονιά που σαρώνει τη χώρα. Περιοχές των ΗΠΑ καλύφθηκαν από τουλάχιστον 50 εκατοστά χιόνι, ενώ ο συνδυασμός παγωμένης βροχής και πάγου κατέστρεψε τις γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος. Περισσότεροι από 820.000 καταναλωτές έχουν μείνει χωρίς ρεύμα σήμερα, εκ των οποίων οι 250.000 βρίσκονται στο Τενεσί.

Προειδοποίηση για ακραίο κρύο σε 23 πολιτείες

Για 23 πολιτείες έχει εκδοθεί προειδοποίηση για «ακραίο κρύο», καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να παραμείνουν τόσο χαμηλές που θα μπορούσαν να είναι δυνητικά απειλητικές για τη ζωή των κατοίκων.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (NWS) ανακοίνωσε ότι οι περιοχές από το Τέξας έως τη Νέα Υόρκη θα βιώσουν πολικές θερμοκρασίες σήμερα Δευτέρα και την Τρίτη.

Σε πολιτείες, όπως το Τέξας, η Λουιζιάνα, και η Αλαμπάμα, η θερμοκρασία θα πέσει στους -10 βαθμούς Κελσίου. Σε περιοχές του Οχάιο, της Νεμπράσκα και της Μινεσότα ο υδράργυρος αναμένεται να δείξει μεταξύ -30 και -45 βαθμών Κελσίου.

Ακυρώθηκαν 4.000 πτήσεις

Σήμερα έχουν ακυρωθεί σχεδόν 4.000 πτήσεις προς, από και εντός των ΗΠΑ, ενώ 1.842 πτήσεις αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις.

Τα αεροδρόμια της βορειοανατολικής ακτής των ΗΠΑ έχουν τις περισσότερες ακυρώσεις πτήσεων, με Διεθνές Αεροδρόμιο Logan της Βοστώνης να καταγράφει 507 ακυρώσεις και 48 καθυστερήσεις, το Διεθνές Αεροδρόμιο John F. Kennedy να έχει 443 ακυρώσεις και 54 καθυστερήσεις και το Αεροδρόμιο LaGuardia να έχει 428 ακυρώσεις και 50 καθυστερήσεις. Η American Airlines αντιμετωπίζει τα μεγαλύτερα προβλήματα με 654 ακυρώσεις και 353 καθυστερήσεις.

