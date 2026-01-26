Σαρώνει τις ΗΠΑ η πολική δίνη: Τουλάχιστον 7 νεκροί και 1 εκατ. άνθρωποι στο σκοτάδι

Tεράστια χειμερινή καταιγίδα έπληξε τις ΗΠΑ αυτό το Σαββατοκύριακο, επηρεάζοντας εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους, από το Τέξας μέχρι τη Νέα Αγγλία

Σαρώνει τις ΗΠΑ η πολική δίνη: Τουλάχιστον 7 νεκροί και 1 εκατ. άνθρωποι στο σκοτάδι

Πεζοί εν μέσω χιονοθύελλας στην Πέμπτη Λεωφόρο της Νέας Υόρκης

Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε αυτό το σαββατοκύριακο τις ΗΠΑ, φέρνοντας χιόνια, πάγο και καταρρακτώδεις βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας, αφήνοντας πίσω τουλάχιστον επτά νεκρούς και διακόπτοντας την ηλεκτροδότηση σε εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια. Υπολογίζεται ότι 157 εκατομμύρια Αμερικανοί έλαβαν προειδοποίηση ότι θα αντιμετωπίσουν κρύο που κυμαίνεται από θερμοκρασίες υπό του μηδενός κατά μήκος των καναδικών συνόρων έως τον Κόλπο του Μεξικού.

Σχολεία και δρόμοι σε όλη τη χώρα έχουν κλείσει και πτήσεις έχουν ακυρωθεί καθώς οι «απειλητικές για τη ζωή» συνθήκες εκτείνονται από το Τέξας έως τη Νέα Αγγλία, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS).

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι πέθαναν από υποθερμία στη Λουιζιάνα, ενώ άλλοι θάνατοι που συνδέονται με την καταιγίδα έχουν αναφερθεί στο Τέξας, το Τενεσί και το Κάνσας. Ένα εκατομμύριο νοικοκυριά είχαν μείνει χωρίς ρεύμα, σύμφωνα με το poweroutage.us, ενώ περισσότερες από 11.000 πτήσεις ακυρώθηκαν, ανέφερε το FlightAware.

Winter Weather New Jersey

Πυκνό χιόνι στο Ράδερφοντ του Νιού Τζέρσεϊ

AP

Η έντονη χιονόπτωση, το χιονόνερο και η παγωμένη βροχή, ένα επικίνδυνο φαινόμενο όπου οι ψυχρές σταγόνες βροχής παγώνουν αμέσως στις επιφάνειες, θα μπορούσαν να διαρκέσουν για μέρες, καθώς η καταιγίδα θα μπορούσε να επηρεάσει περίπου 180 εκατομμύρια Αμερικανούς - περισσότερο από το μισό του πληθυσμού.

«Το χιόνι και ο πάγος θα λιώνουν πολύ, πολύ αργά και δεν θα εξαφανιστούν σύντομα, και αυτό θα εμποδίσει οποιεσδήποτε προσπάθειες ανάκαμψης», δήλωσε η Άλισον Σαντορέλι, μετεωρολόγος της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, στον αμερικανικό συνεργάτη του BBC, CBS News. Το Υπουργείο Υγείας της Λουιζιάνα επιβεβαίωσε την Κυριακή ότι δύο άνδρες πέθαναν από υποθερμία.

Ο δήμαρχος του Όστιν του Τέξας δήλωσε ότι υπήρξε ένας θάνατος που «σχετίζεται με την έκθεση στο κρύο». Αξιωματούχοι στο Κάνσας δήλωσαν ότι μια γυναίκα, της οποίας το σώμα βρέθηκε το απόγευμα της Κυριακής καλυμμένο με χιόνι, «μπορεί να υπέκυψε σε υποθερμία». Τρεις θάνατοι που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες έχουν επίσης αναφερθεί στο Τενεσί.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, έγραψε σε ανάρτηση στο X ότι τουλάχιστον πέντε άνθρωποι στην πόλη πέθαναν το Σάββατο, αλλά πρόσθεσε ότι η αιτία θανάτου τους δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Είπε, ωστόσο, «Είναι μια υπενθύμιση ότι κάθε χρόνο οι Νεοϋορκέζοι υποκύπτουν στο κρύο».

Η Ουάσινγκτον βιώνει μια από τις μεγαλύτερες χιονοθύελλες της τελευταίας δεκαετίας. Η κυβερνήτης της πολιτείας της Νέας Υόρκης, Κάθι Χότσουλ, προειδοποίησε τους κατοίκους να παραμείνουν μέσα και μακριά από τους δρόμους. «Αυτός είναι σίγουρα ο πιο κρύος καιρός που έχουμε δει, η πιο κρύα χειμερινή καταιγίδα που έχουμε δει εδώ και χρόνια», είπε

Winter Weather New York

Χιονοπόλεμος στο Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης

ΑP

«Ένα είδος αρκτικής πολιορκίας έχει καταλάβει την πολιτεία μας και πολλές άλλες πολιτείες σε όλη τη χώρα».Η Χότσουλ δήλωσε ότι οι «βάναυσες» συνθήκες αναμένεται να φέρουν τη μεγαλύτερη περίοδο ψύχους και τις περισσότερες χιονοπτώσεις εδώ και χρόνια. «Είναι ανατριχιαστικό και επικίνδυνο», είπε.

Ο κυβερνήτης του Κεντάκι, Άντι Μπέσιρ, δήλωσε την Κυριακή ότι η πολιτεία βλέπει περισσότερο πάγο και χιόνι από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί. «Αυτά δεν είναι καλά νέα για το Κεντάκι», είπε. Οι μετεωρολόγοι έχουν προειδοποιήσει ότι ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους της καταιγίδας είναι ο πάγος, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να καταστρέψει δέντρα, να ρίξει γραμμές ηλεκτροδότησης και να καταστήσει τους δρόμους επικίνδυνους.

Στη Βιρτζίνια και το Κεντάκι, οι αρχές έχουν ανταποκριθεί σε εκατοντάδες τροχαία ατυχήματα. Οι Καναδοί έχουν επίσης πληγεί από έντονη χιονόπτωση και εκατοντάδες ακυρώσεις πτήσεων. Οι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι θα υπάρξουν 15-30 εκατοστά χιονόπτωσης στην επαρχία του Οντάριο.

Σχεδόν οι μισές πολιτείες έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης και τα σχολεία σε όλη τη χώρα ήδη ακυρώνουν τα μαθήματα εν αναμονή της συνέχισης της καταιγίδας μέχρι τη Δευτέρα. Η Γερουσία των ΗΠΑ ακύρωσε επίσης μια προγραμματισμένη ψηφοφορία για το βράδυ της Δευτέρας.

Κηρύσσοντας κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην πρωτεύουσα της χώρας, η δήμαρχος της Ουάσινγκτον, Μιούριελ Μπόουζερ, δήλωσε: «Αυτό το Σαββατοκύριακο βιώνουμε τη μεγαλύτερη χιονοθύελλα εδώ και μια δεκαετία στην Ουάσινγκτον».

Ενώ μέρη στο βορρά, όπως οι Ντακότα και η Μινεσότα, έχουν συνηθίσει σε θερμοκρασίες κάτω του μηδενός τον χειμώνα, είναι ασυνήθιστο να βλέπουμε τόσο ακραίο κρύο σε πολιτείες όπως το Τέξας, η Λουιζιάνα και το Τενεσί, όπου οι θερμοκρασίες είναι περίπου 15-20°C κάτω από τον εποχιακό μέσο όρο.

Η πολική δίνη - ένας δακτύλιος ισχυρών δυτικών ανέμων που σχηματίζεται πάνω από την Αρκτική κάθε χειμώνα και περιέχει μια λίμνη πολύ κρύου αέρα - οδήγησε στην ισχυρή καταιγίδα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Όταν οι άνεμοι είναι ισχυροί, παραμένουν στη θέση τους, ωστόσο, όταν οι άνεμοι εξασθενούν, η δίνη κινείται νοτιότερα και ο κρύος αέρας βυθίζεται προς τις ΗΠΑ. Καθώς ο κρύος αέρας συναντά τον ήπιο αέρα στο νότο, ο αέρας ανεβαίνει και σχηματίζονται μέτωπα καταιγίδας.

Σε αυτήν την περίπτωση, η χειμερινή καταιγίδα πιέζει προς τα βόρεια και ανατολικά, καθαρίζοντας την καναδική θάλασσα μέχρι την Τρίτη, αλλά αφήνοντας πίσω της περισσότερο κρύο αέρα. Προβλέπεται ότι το κρύο θα παραμείνει επικίνδυνα υψηλό μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου. Ορισμένοι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η κλιματική αλλαγή θα μπορούσε να επηρεάσει τη συμπεριφορά του πολικού στροβίλου λόγω των αλλαγών στις θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας στον θερμαινόμενο κόσμο μας.

