ΗΠΑ: Στην «κατάψυξη» η μισή χώρα – Στο σκοτάδι 500.000 νοικοκυριά

Σε κατάσταση πολιορκίας από την κακοκαιρία βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ένα γιγαντιαίο σύστημα χειμερινής καταιγίδας σαρώνει τη χώρα, εκτεινόμενο από τα Βραχώδη Όρη έως τη Νέα Αγγλία στις βορειοανατολικές ακτές. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η απειλή από το χιόνι και τον παγετό επηρεάζει σχεδόν 180 εκατομμύρια πολίτες —περισσότερο από το ήμισυ του συνολικού πληθυσμού— σε 37 πολιτείες.

Στο σκοτάδι 500.000 νοικοκυριά

Τα ακραία φαινόμενα έχουν προκαλέσει εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, αφήνοντας περίπου μισό εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ηλεκτροδότηση. Οι σοβαρότερες βλάβες εντοπίζονται στο Μισισιπί, το Τέξας και το Τενεσί, όπου περισσότεροι από 100.000 καταναλωτές σε κάθε πολιτεία παραμένουν στο σκοτάδι.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το κύμα ψύχους που θα ακολουθήσει θα είναι ακραίο, με τον Josh Weiss της NOAA να τονίζει πως η «μοναδικότητα» αυτής της καταιγίδας έγκειται στην τεράστια γεωγραφική της έκταση (περίπου 3.200 χιλιόμετρα) και στις πολικές θερμοκρασίες που θα καθηλώσουν τη χώρα για ημέρες.

Παράλυση στις αερομεταφορές και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Το Σαββατοκύριακο εξελίχθηκε σε εφιάλτη για τους ταξιδιώτες, με περισσότερες από 13.000 ακυρώσεις πτήσεων. Σύμφωνα με την εταιρεία αναλύσεων Cirium, οι ακυρώσεις της Κυριακής αποτελούν αρνητικό ρεκόρ, καθώς είναι οι περισσότερες που έχουν καταγραφεί σε μία ημέρα από την εποχή της πανδημίας.

Τουλάχιστον 17 πολιτείες και η Περιφέρεια της Κολούμπια έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Μείνετε σπίτι αν είναι δυνατόν», δήλωσε η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Kristi Noem, ενώ η κυβερνήτης του Νιού Τζέρσεϊ έκανε λόγο για συνθήκες που η πολιτεία «είχε χρόνια να δει», επιβάλλοντας όρια ταχύτητας στους αυτοκινητοδρόμους.

Η Νέα Υόρκη προετοιμάζεται για το «ιστορικό» ψύχος

Στη Νέα Υόρκη, ο δήμαρχος Zohran Mamdani ανακοίνωσε ότι χιλιάδες απορριμματοφόρα έχουν εξοπλιστεί με εκχιονιστικά πτερύγια, ενώ περισσότεροι από 2.000 εργαζόμενοι στην καθαριότητα βρίσκονται σε επιφυλακή ανά 12ωρη βάρδια. Οι προβλέψεις δείχνουν ότι η πόλη θα βιώσει τις χαμηλότερες θερμοκρασίες των τελευταίων οκτώ ετών.

Στον Νότο, η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, με τη Γεωργία να προετοιμάζεται για τη «μεγαλύτερη καταιγίδα παγετού της τελευταίας δεκαετίας» και τη Λουιζιάνα να αναφέρει σοβαρά ατυχήματα από πτώσεις δέντρων σε σπίτια και οδικά δίκτυα.

*Με πληροφορίες από skynews

Διαβάστε επίσης