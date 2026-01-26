Στον «πάγο» οι ΗΠΑ: 11 οι νεκροί από το ψύχος- Ρεκόρ χιονόπτωσης 121 ετών στο Σέντραλ Παρκ

Μια σφοδρή χειμερινή καταιγίδα στη Βόρεια Αμερική άφησε πίσω της τουλάχιστον έντεκα νεκρούς, με θερμοκρασίες υπό το μηδενός να προκαλούν διακοπές ρεύματος και να διαταράσσουν την εναέρια και οδική κυκλοφορία. Περίπου 185 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται σε επιφυλακή, με τις θερμοκρασίες σε ορισμένες περιοχές να αγγίζουν τους -20 ακόμη και τους -30 βαθμούς Κελσίου δηλαδή 10 έως 40 βαθμούς κάτω από το μέσο όρο, ενώ η χιονόπτωση σε περιοχές όπως το Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης «έσπασε» ρεκόρ 121 ετών.

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι σε όλες τις ΗΠΑ παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και πάνω από 10.000 πτήσεις έχουν ακυρωθεί, καθώς μια τρομακτική χειμερινή καταιγίδα απειλεί να παραλύσει ένα μεγάλο μέρος της χώρας με έντονες χιονοπτώσεις και παγωμένη βροχή.

At least six people have died as a massive winter storm sweeps across the US, knocking out power to more than a million people, grounding over 16,000 flights with thousands more flights delayed, and plunging large parts of the country into a deep freeze expected to last through… pic.twitter.com/zR5CY1TmA9 — TRT World (@trtworld) January 26, 2026

Η καταιγίδα σαρώνει τα δύο τρίτα της χώρας των ανατολικών ΗΠΑ και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, μειώνοντας τις θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν και προκαλώντας «επικίνδυνες επιπτώσεις στα ταξίδια και τις υποδομές» που θα παραταθούν για αρκετές ημέρες, ανέφερε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS).

Αποκαλώντας την καταιγίδα «ιστορική», ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε το Σάββατο την κήρυξη ομοσπονδιακής κατάστασης έκτακτης ανάγκης, καθώς σχεδόν 20 πολιτείες και η Περιφέρεια της Κολούμπια κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης. «Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε και να παραμένουμε σε επαφή με όλες τις πολιτείες που βρίσκονται στην πορεία αυτής της καταιγίδας. Μείνετε ασφαλείς και ζεστοί», έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social.

??❄️ A colossal winter storm over the weekend and on Monday brought snow, sleet and freezing rain to the US, killing at least 10 people, causing mass travel disruption and downing power lines ? pic.twitter.com/G75ggjM1JL — FRANCE 24 English (@France24_en) January 26, 2026

Αρκετοί άνθρωποι έχουν πεθάνει στη Νέα Υόρκη, το Τέξας και τη Λουιζιάνα, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στα νοτιοανατολικά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, με το Τενεσί και το Μισισιπή να έχουν πληγεί ιδιαίτερα σκληρά. Ο πάγος και η χιονόπτωση αναμένεται να συνεχιστούν προειδοποιούν οι μετεωρολόγοιι, ακολουθούμενοι από πολύ χαμηλές θερμοκρασίες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν «επικίνδυνες επιπτώσεις στα ταξίδια και τις υποδομές» για ημέρες, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ.

Η Νέα Υόρκη κατέγραψε 28 εκατοστά χιονιού στο Σέντραλ Παρκ την Κυριακή, σημειώνοντας νέο ημερήσιο ρεκόρ χιονόπτωσης. Αυτό σπάει το προηγούμενο όριο των 25 εκατοστών που είχε σημειωθεί το 1905, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης.

