Explainer: Γιατί ο Τραμπ επέλεξε τον «τσάρο» των συνόρων για να λύσει το πρόβλημα στη Μινεσότα

Σκληρός αλλά με πειθαρχία ο Τομ Χόμαν επιλέχθηκε προκειμένου να εκτονωθεί η κρίση στη Μινεσότα 

Επιμέλεια - Ευαγγελία Απολλωνάτου 

AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στρατηγική εξόδου από την κρίση που έχει προκύψει στη Μινεσότα αναζητεί ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η τοπική κοινωνία της πολιτείας «βράζει» με τις επιχειρήσεις σύλληψης μεταναστών και τη δολοφονία δύο πολιτών από ομοσπονδιακούς πράκτορες.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι στέλνει τον «τσάρο» των συνόρων, Τομ Χόμαν στη Μινεσότα προκειμένου να επιβλέψει τις επιχειρήσεις της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE). «Είναι σκληρός αλλά δίκαιος και θα αναφέρεται απευθείας σε εμένα», έγραψε στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η κίνηση ερμηνεύεται ως μία στρατηγική υποχώρηση του Αμερικανού προέδρου έπειτα από την μεγάλη καταστολή με επιχειρήσεις της ICE sτη Μινεσότα και τη δεύτερη δολοφονία Αμερικανού πολίτη που εξόργισαν τη χώρα.

Στόχος της αμερικανικής κυβέρνησης είναι ο Χόμαν να λειτουργήσει ως ο «ενδιάμεσος κρίκος» για την επικοινωνία μεταξύ του Λευκού Οίκου και του Δημοκρατικού κυβερνήτη της Μινεσότα, Τιμ Γουόλς και του δημάρχου της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι και να πετύχει τη συνεργασία τους με τις επιχειρήσεις της ICE.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε στην ανταποκρίτρια στον Λευκό Οίκο, Σέλμπι Τάλκοτ ότι ο Χόμαν θα έχει συναντήσεις με τοπικούς αξιωματούχος με την ελπίδα να βρει «έναν τρόπο να συνεργαστούν προκειμένου να υποχωρήσουμε».

ΗΠΑ Μινεσότα

Ομοσπονδιακοί πράκτορες σε επεισόδια στη Μινεάπολη.

AP

«Ο πρόεδρος είναι πρόθυμος να αποσύρει την Υπηρεσία Προστασίας Τελωνείων και Συνόρων (CBP) και να επιστρέψει στις κανονικές λειτουργίες της ICE στη Μινεάπολη», εάν οι αξιωματούχοι εκεί «συνεργαστούν όλοι και εργαστούν από κοινού» με την αμερικανική κυβέρνηση, είπε η ίδια πηγή.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της αμερικανικής κυβέρνησης που επικαλείται το περιοδικό Politico η απόφαση να αναλάβει ο Χόμαν είναι σκόπιμη. «Ο Τομ πρέπει να είναι επικεφαλής», σημείωσε η πηγή.

Ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι του Κογκρέσου υποδέχτηκαν με χαρά την είδηση για τον Τομ Χόμαν καθώς ελπίζουν ότι οι πιο ήπιες στρατηγικές του θα ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Τομ Χόμαν Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Τομ Χόμαν.

Associated Press

Τι δείχνει η επιλογή Χόμαν και τα δύο στρατόπεδα στην κυβέρνηση

Εντός της αμερικανικής κυβέρνησης έχουν δημιουργηθεί δύο αντίπαλα στρατόπεδα όσον αφορά την μεταναστευτική πολιτική, τα οποία είναι συντηρητικά αναφορικά με τις πολιτικές που υποστηρίζουν αλλά έχουν σημαντικές διαφορές.

Στο ένα στρατόπεδο ηγείται η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Κρίστι Νόεμ και είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από τις επιχειρήσεις της ICE που ξεσήκωσαν θύελλα αντιδράσεων στη Μινεάπολη. Στο πλευρό της έχει τον αναπληρωτή προσωπάρχη και «αρχιτέκτονα» της αντιμεταναστευτικής πολιτικής του Τραμπ, Στίβεν Μίλερ και τον πρώην διευθυντή της προεκλογικής εκστρατείας του Αμερικανού προέδρου Κόρι Λεβαντόφσκι.

Kristi Noem

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νοέμ

AP

Πιστός «στρατιώτης» Κρίστι Νοέμ είναι και ο Γκρέγκορι Μποβίνο, διοικητής της Συνοριοφυλακής των ΗΠΑ, ο οποίος έχει ηγετικό ρόλο στις επιχειρήσεις σύλληψης μεταναστών και θεωρείται ο άνθρωπος που ευθύνεται για την επιθετικότητα των ομοσπονδιακών πρακτόρων.

Στην δεύτερη ομάδα είναι ο Τομ Χόμαν, ο οποίος είναι εξίσου σκληροπυρηνικός στα θέματα μετανάστευσης με την Κρίστι Νοέμ. Ωστόσο λειτουργεί περισσότερο επιχειρησιακά και δεν δημιουργεί προβλήματα.

Σύμφωνα με το Sky News, αντιμετωπίζει με πιο μεθοδικό τρόπο τις επιχειρήσεις αυτές και απαιτεί μεγαλύτερη πειθαρχία από ομοσπονδιακούς πράκτορες που συμμετέχουν σε αυτές. Γι’ αυτό και θεωρείται ότι ο Χόμαν θα συνεχίσει την απομάκρυνση παράνομων μεταναστών από τις ΗΠΑ με τρόπους που δεν θα προκαλούν δημόσια σύγκρουση με τους πολίτες. Μάλιστα ο ίδιος ο Τραμπ τόνισε ότι μέχρι στιγμής ο Τομ Χόμαν δεν είχε καμία εμπλοκή στις επιχειρήσεις στη Μινεάπολη.

Σχόλια
