Τραμπ: Στέλνει στη Μινεσότα τον «τσάρο» των συνόρων – Πιέσεις από τους Ρεπουμπλικάνους

Τον «τσάρο» των συνόρων, Τομ Χόμαν στέλνει στη Μινεσότα ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πιέζεται έντονα ακόμη και από Ρεπουμπλικάνους βουλευτές και γερουσιαστές να ερευνήσει πλήρως την δολοφονία του 37χρονου Άλεξ Πρέτι.

«Απόψε στέλνω τον Τομ Χόμαν στη Μινεσότα. Δεν έχει ασχοληθεί με την περιοχή αυτή, αλλά γνωρίζει και συμπαθεί πολλούς από τους ανθρώπους εκεί. Ο Τομ είναι σκληρός αλλά δίκαιος και θα αναφέρεται απευθείας σε μένα», έγραψε στο Truth Social ο Τραμπ.

Παράλληλα ανέφερε ότι «διεξάγεται μια μεγάλη έρευνα σχετικά με την τεράστια απάτη ύψους άνω των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχει λάβει χώρα στη Μινεσότα και είναι τουλάχιστον εν μέρει υπεύθυνη για τις βίαιες οργανωμένες διαμαρτυρίες που γίνονται στους δρόμους. Επιπλέον, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Κογκρέσο εξετάζουν την ‘βουλευτή’ Ιλχάν Όμαρ, η οποία έφυγε από τη Σομαλία χωρίς ΤΙΠΟΤΑ και τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει περιουσία άνω των 44 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο χρόνος θα δείξει. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!».

Αναλαμβάνει τις επιχειρήσεις της ICE στη Μινεσότα

Για το θέμα ρωτήθηκε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ η οποία εξήγησε ότι ο Τομ Χόμαν εστάλη από τον πρόεδρο και «θα διαχειρίζεται τις επιχειρήσεις της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των Ηνωμένων Πολιτειών (ICE) στο πεδίο».

Παράλληλα η Λέβιτ ανέφερε ότι ο Τομ Χόμαν θα βρίσκεται σε συντονισμό με τους ερευνητές που εξετάζουν την «μαζική, εκτεταμένη απάτη που είχε ως αποτέλεσμα την κλοπή δισεκατομμυρίων δολαρίων από τους νομοταγείς πολίτες της Μινεσότα».

Να σημειωθεί ότι σήμερα ένας ομοσπονδιακός δικαστής θα ακούσει τους δικηγόρους που έχουν ζητήσει να σταματήσουν οι επιχειρήσεις των πρακτόρων της ICE στη Μινεσότα.

