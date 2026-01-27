Καιρός: Τα πιθανολογικά μετεωγράμματα για τις καταιγίδες στην Αθήνα - Η πρόβλεψη Κολυδά

Ολοκληρώνεται η μίνι... ανάπαυλα της καλοκαιρίας στην Αθήνα καθώς ο καιρός θα παρουσιάσει μεταβολή από αύριο.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, τα μετεωγράμματα δείχνουν για την Αθήνα πως θα πέσουν μέτριες ποσότητες βροχής ενώ η κατάσταση δεν δείχνει να είναι ακραία στο Λεκανοπέδιο.

Να σημειωθεί πως θα υπάρξει και τρίτο κύμα κακοκαιρίας το Σάββατο, με παρόμοια χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά όσα γράφει ο Θοδωρής Κολυδάς:

«ΤΙ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΤΑ ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΕΩΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ .

Με βάση την εικόνα του ensemble, τα περισσότερα σενάρια δίνουν μέτριες ημερήσιες ποσότητες, όμως υπάρχει μικρή πιθανότητα σε ορισμένα 6ωρα (κυρίως Πέμπτη και δευτερευόντως Κυριακή) να προκύψουν τοπικά υψηλότερα ύψη βροχής. Συνιστάται απλή επιφυλακή: παρακολούθηση των επίσημων ενημερώσεων, προσοχή σε σημεία που πλημμυρίζουν εύκολα (υπόγεια, χαμηλά περάσματα/ρέματα) και αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων την ώρα εκδήλωσης ισχυρών καταιγίδων. Η κατάσταση δεν δείχνει γενικευμένη ακρότητα, αλλά η τοπικότητα και η χρονική συμπύκνωση του υετού μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Την Πέμπτη στην Αθήνα η πιθανότητα για πάνω από 20 mm/ημέρα είναι 15–25%(χαμηλή–μέτρια πιθανότητα), το Σάββατο μόλις 5% ή και χαμηλότερη και την Κυριακή 5-15% (χαμηλή, αλλά όχι μηδενική). Αύριο θα έχουμε καλύτερη εικόνα. Θα ακολουθήσει αναλυτική πρόγνωση».