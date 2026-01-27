Καιρός- Μαρουσάκης: Εξασθενεί μέσα στη μέρα η κακοκαιρία - Νέο βαρομετρικό χαμηλό από την Τετάρτη

Σειρά συνεχόμενων βαρομετρικών χαμηλών ερχόμενα από την περιοχή της κεντρικής Ευρώπης και της Ιταλίας, θα επηρεάσει τη χώρα έως και τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Οι διαδοχικές κακοκαιρίες θα έχουν ως κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά τόπους καθώς επίσης και τους θυελλώδεις νοτιάδες.

Ο καιρός σήμερα

Το χθεσινό κύμα κακοκαιρίας θα συνεχιστεί και σήμερα Τρίτη το οποίο ωστόσο μέσα στην ημέρα θα περιοριστεί και θα εξασθενήσει με τα φαινόμενα να επηρεάσουν κυρίως τα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι έντονα κατά τόπους και πιθανόν να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο σήμερα τουλάχιστον μέχρι και το μεσημέρι περιοχές όπως είναι η Μακεδονία, η Θράκη, το βόρειο αλλά και το νοτιοανατολικό Αιγαίο θα δέχονται βροχές ακόμα και καταιγίδες με τον καιρό στην υπόλοιπη χώρα να βελτιώνεται αισθητά με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Στις περιοχές που «βλέπουν» προς το Αιγαίο και ανατολικά η μέρα θα ξεκινήσει με βροχές ωστόσο όσο περνά η μέρα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Ο καιρός θα βελτιωθεί αισθητά με πρόσκαιρες κατά τόπους νεφώσεις ενώ θα υπάρχουν και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Οι άνεμοι επιμένουν και σήμερα στο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις οι οποίο θα φτάνουν σε ένταση έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί και κανονικά για την εποχή επίπεδα ωστόσο στην ατμόσφαιρα θα υπάρχει αυξημένη υγρασία

Στην Αττική αναμένονται συννεφιές στα νότια τμήματα του νομού με γρήγορη βελτίωση και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 8 έως 15 κελσίου με του ανέμου να πνέουν νοτιοδυτικοί έως 6 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι πιο βαρύς με συννεφιές μέχρι αργά το μεσημέρι με πιθανές βροχές και καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί έως 6 μποφόρ με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 7 και 13 βαθμούς κελσίου.

Δείτε το βίντεο με την πρόγνωση του καιρού από τον Κλέαρχο Μαρουσάκη

Νέο κύμα κακοκαιρίας την Τετάρτη

Το σκηνικό ωστόσο από την Τετάρτη θα αλλάξει και πάλι. Η μέρα θα ξεκινήσει με καλοκαιρία μέχρι και το μεσημέρι όταν θα πλησιάσει τη χώρα από την Ιταλία νέο κύμα κακοκαιρίας που θα επηρεάσει αρχικά τα δυτικά και βορειοδυτικά της χώρας το οποίο μέχρι το βράδυ θα επεκταθεί και σε άλλα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις πολλές βροχές, τις καταιγίδες στις παραθαλάσσιες περιοχές, τα χιόνια στα ηπειρωτικά αλλά και τους πολύ δυνατούς νοτιάδες που θα φτάσουν ακόμα και τα 8 μποφόρ.

Ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί το απόγευμα της Πέμπτης και να εμφανίσει εκ νέου επιδείνωση από το Σάββατο με τα φαινόμενα να επιμένουν τουλάχιστον μέχρι και τη Δευτέρα.

