Κακοκαιρία: Σε «κόκκινο συναγερμό» και η Κρήτη - Σε πλήρη ετοιμότητα οι τοπικές Αρχές

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε «κόκκινο συναγερμό» την Κρήτη, ύστερα από συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και της κακοκαιρίας που αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα εντός των επόμενων ωρών.

Στη βάση αυτή, όπως επισημαίνει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, οι Δήμοι και η Περιφέρεια Κρήτης καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα τοπικά και περιφερειακά επιχειρησιακά συντονιστικά όργανα πολιτικής προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

Προειδοποίηση από το Λιμεναρχείο Ηρακλείου

Λόγω των ισχυρών ανέμων που θα εξακολουθήσουν να πνέουν και τις επόμενες ώρες το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου εξέδωσε προειδοποίηση επισημαίνοντας τα εξής:

«Καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες ελλιμενιζομένων στην περιοχή μας πλοίων και μικρών σκαφών να λάβουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλούς πρόσδεσης των σκαφών τους.

Ορμούντα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη να αποφύγουν δραστηριοποίηση κατά τον χρόνο ισχύος δελτίου καιρικών φαινομένων.

Ρυμουλκά – Ναυαγοσωστικά – αλιευτικά και εθελοντικές ομάδες καλούνται να βρίσκονται σε άμεση ετοιμότητα για παροχή συνδρομής σε περίπτωση που απαιτηθεί.

Καλούνται τα τοπικά έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης για τη συχνή αναμετάδοση των παραπάνω εντολών-οδηγιών καθ' όλη τη διάρκεια που θα βρίσκονται σε ισχύ τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

Τέλος γνωρίζεται ότι το κεντρικό λιμεναρχείο ηράκλειου έχει θέσει σε ετοιμότητα όλο το προσωπικό και τα διατιθέμενα πλωτά και χερσαία μέσα προς αντιμετώπιση περιστατικών παροχής βοήθειας σε τυχόν κινδυνεύοντα πλοία, μικρά σκάφη και πρόσωπα».