Ο Ρεθυμνιώτης που παραδίδει μαθήματα ζωής και κατέκτησε τον κόσμο πάνω σε ένα αμαξίδιο
Ο αθλητισμός και οι καθημερινές δυσκολίες
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στη ζωή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σε καθημερινή βάση δοκιμάζονται και αυτοί απαντάνε στις δοκιμασίες με προκλήσεις τις οποίες μάλιστα καταφέρνουν να της πετύχουν.
Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι και ο Γιώργος Διαλεκτάκης, του οποίου η ζωή άλλαξε σοβαρά μετά από ένα τροχαίο ατύχημα που είχε το 2016 αλλά εκείνος έδειξε να μην πτοείται και έβαλε πλώρη για τον πρωταθλητισμό.
Διαβάστε περισσότερα στο daynight.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:20 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Μέλη του Ρουβίκωνα πέταξαν τρικάκια σε γραφεία πετρελαϊκής εταιρίας
22:47 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Βιολάντα: «Συνεργαζόμαστε με τις αρμόδιες Αρχές»
22:32 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εορτολόγιο 28 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
22:31 ∙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΑΣ ΠΑΟΚ: Αίτημα αναβολής όλων των αγώνων μέχρι την Κυριακή
18:43 ∙ ΕΛΛΑΔΑ