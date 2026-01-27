James Webb: Η εντυπωσιακή νέα εικόνα του Νεφελώματος της Έλικας

Μια νέα, καθηλωτική εικόνα από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb φέρνει στο φως με πρωτοφανή λεπτομέρεια τις τελευταίες στιγμές ενός άστρου στην καρδιά του διάσημου Νεφελώματος της Έλικας.

Αν και το νεφέλωμα έχει φωτογραφηθεί επανειλημμένα στο παρελθόν από τα τηλεσκόπια Hubble και Spitzer, κερδίζοντας την αγάπη του κοινού για την ομοιότητά του με το «Μάτι του Σάουρον» από την τριλογία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, η νέα λήψη προσφέρει μια εντελώς νέα οπτική. Στην πραγματικότητα, δεν πρόκειται για κάποια «εκδήλωση του κακού», αλλά για έναν λευκό νάνο, ένα άστρο που βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ζωής του.

Ένα υπερθέαμα αερίων και σκόνης

Το κυκλικό σχήμα που θυμίζει ίριδα ματιού αποτελείται από διαδοχικά στρώματα αερίου και σκόνης. Το θερμότερο υλικό εκπέμπει σε μπλε αποχρώσεις, ενώ το ψυχρότερο παίρνει μια βαθιά κόκκινη χροιά.

Η χρήση του οργάνου NIRCam του James Webb απογειώνει τη λεπτομέρεια:

Ιονισμένα αέρια: Λωρίδες θερμού αερίου συγκρούονται με έναν δακτύλιο ψυχρότερου υλικού.

Μοριακό υδρογόνο: Στο σημείο της σύγκρουσης, άτομα υδρογόνου ενώνονται δημιουργώντας μόρια που λάμπουν σε ένα έντονο πορτοκαλί χρώμα.

Η ψευδαίσθηση των «κομητών»

Αρχικά, η εικόνα δίνει την εντύπωση «πύρινων βλημάτων» ή κομητών που εκτοξεύονται προς τα πάνω. Ωστόσο, συνδυάζοντας τα δεδομένα του Webb με το επίγειο τηλεσκόπιο VISTA, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι συμβαίνει το αντίθετο: Αυτοί οι σχηματισμοί κατευθύνονται προς την πορτοκαλί μάζα, πριν ψυχθούν και διασκορπιστούν στο διάστημα ως μια κόκκινη ομίχλη.

Αυτή η «αστρική σκόνη» δεν χάνεται, αλλά θα αποτελέσει την πρώτη ύλη για τη γέννηση νέων άστρων και πλανητών μετά από εκατομμύρια χρόνια.

«Τα χρώματα αποτυπώνουν την τελευταία ανάσα του άστρου, η οποία μεταμορφώνεται στα συστατικά νέων κόσμων», αναφέρει η NASA, υπογραμμίζοντας τη συμβολή του Webb στην κατανόηση της προέλευσης των πλανητών.

Το Νεφέλωμα της Έλικας, σε απόσταση 650 ετών φωτός από τη Γη, παραμένει στο μικροσκόπιο των αστρονόμων εδώ και 200 χρόνια, όμως το James Webb μόλις άνοιξε ένα νέο, εντυπωσιακό κεφάλαιο στην εξερεύνησή του.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

