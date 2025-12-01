Τηλεσκόπιο απαθανατίζει κοσμική «πεταλούδα» με θερμοκρασία τους 450.000 βαθμούς Φαρενάιτ

Το τηλεσκόπιο Gemini South απαθανάτισε έναν λευκό νάνο-αστέρα, ο οποίος εκτοξεύει τα εξωτερικά του στρώματα σε σχήμα φτερών, με θερμοκρασία επιφάνειας που αγγίζει τους 450.000 βαθμούς Φαρενάιτ.

Το σύμπαν βρίθει από νεφελώματα, τα οποία συχνά αποκτούν ευφάνταστα ονόματα, όπως το Νεφέλωμα του Καρκίνου ή το Νεφέλωμα του Πέλματος της Γάτας. Ωστόσο, στην περίπτωση του συγκεκριμένου σχηματισμού, που απαθανατίστηκε σε εκπληκτική εικόνα από το Τηλεσκόπιο Gemini South στη Χιλή, το όνομα δεν χρειάζεται εξηγήσεις.

Το Νεφέλωμα της Πεταλούδας (Butterfly Nebula), το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 2.500 έως 3.800 ετών φωτός στον αστερισμό του Σκορπιού, δημιουργήθηκε από έναν μάλλον μοναδικό λευκό νάνο. Πριν από περίπου 2.000 χρόνια, αυτό το άστρο άρχισε να εκτοξεύει τα εξωτερικά του στρώματα, δημιουργώντας ένα θερμό κέλυφος ιονισμένου αερίου.

Η γέννηση μιας κοσμικής πεταλούδας

Αυτός είναι ο συνήθης τρόπος με τον οποίο σχηματίζονται τα λεγόμενα πλανητικά νεφελώματα: το άστρο εκτοξεύει αέριο και δημιουργεί μια ακαθόριστη σφαίρα αστρικού υλικού. Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση, το άστρο εκτοξεύει το αέριο και τη σκόνη του εξωτερικού του περιβλήματος σε αυτά τα μακρόστενα, εντυπωσιακά σχήματα, που θυμίζουν φτερά πεταλούδας.

Στην εικόνα, το έντονο κόκκινο χρώμα αντιστοιχεί σε περιοχές ενεργοποιημένου αερίου υδρογόνου, ενώ το έντονο μπλε εντοπίζει περιοχές ενεργοποιημένου αερίου οξυγόνου.

Από τις πιο καυτές καρδιές του σύμπαντος

Σύμφωνα με το National Science Foundation (το οποίο κατέχει το 70% των τηλεσκοπίων Gemini South στη Χιλή και Gemini North στη Χαβάη), ο κεντρικός αστέρας είναι στην πραγματικότητα ένα από τα θερμότερα αντικείμενα που έχουν καταγραφεί ποτέ.

Οι θερμοκρασίες της επιφάνειάς του φτάνουν τους 450.000 βαθμούς Φαρενάιτ. Η αφάνταστη θερμότητα του άστρου είναι αυτή που κάνει τα αέρια «φτερά» να λάμπουν, όπως τα βλέπουμε στη φωτογραφία, η οποία προέκυψε από συνδυασμό υπέρυθρου και οπτικού φωτός.

Το γραφικό αυτό αντικείμενο επιλέχθηκε ως στόχος του τηλεσκοπίου των 8,1 μέτρων από μαθητές στη Χιλή, στο πλαίσιο του διαγωνισμού Gemini First Light Anniversary Image Contest, τιμώντας την κληρονομιά που έχει χτίσει το Διεθνές Παρατηρητήριο Gemini από την ολοκλήρωσή του, τον Νοέμβριο του 2000.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

