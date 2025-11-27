Ανακάλυψη από το διάστημα δείχνει ότι οι πυραμίδες χτίστηκαν με μια ευφυή μέθοδο
Μια σημαντική ανακάλυψη ίσως να λύνει το μυστήριο για το πώς χτίστηκαν οι πυραμίδες στην Αίγυπτο πριν από αιώνες
Οι πυραμίδες της Αιγύπτου προκαλούν δέος στους επισκέπτες της και παράλληλα πολλά ερωτηματικά για το πώς χτίστηκαν. Μια ανακάλυψη από το διάστημα σε έναν αρχαίο παραπόταμο του Νείλου έρχεται να δώσει την εξήγηση.
Το στεγνό πλέον υδάτινο κανάλι το οποίο κάποτε διέσχιζε τη Γκίζα, μπορεί να χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των πυραμίδων.
