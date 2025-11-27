Μια κόκκινη σφαίρα διασχίζει τον Γαλαξία μας με ακραία ταχύτητα και κανείς δεν γνωρίζει τι είναι

Ενώ το διαστρικό αντικείμενο 3I/ATLAS μονοπωλεί τα φώτα της δημοσιότητας, το διαστημικό τηλεσκόπιο WISE της NASA παρακολουθεί ένα ακόμη πιο παράξενο σώμα, γνωστό ως CWISE J1249

Δημήτρης Δρίζος

Μια κόκκινη σφαίρα διασχίζει τον Γαλαξία μας με ακραία ταχύτητα και κανείς δεν γνωρίζει τι είναι
WHAT THE FACT
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια αινιγματική «κόκκινη σφαίρα» σαρώνει τον Γαλαξία μας με ταχύτητα που ξεπερνά το ένα εκατομμύριο χιλιόμετρα την ώρα, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στην επιστημονική κοινότητα.

Ενώ το διαστρικό αντικείμενο 3I/ATLAS μονοπωλεί τα φώτα της δημοσιότητας, το διαστημικό τηλεσκόπιο WISE της NASA παρακολουθεί ένα ακόμη πιο παράξενο σώμα, γνωστό ως CWISE J1249, το οποίο παρουσιάζει χαρακτηριστικά που δεν έχουν παρατηρηθεί ποτέ ξανά.

Τι γνωρίζουν μέχρι στιγμής οι επιστήμονες

Οι αστρονόμοι περιγράφουν το CWISE J1249 ως ένα από τα πιο μυστηριώδη κοσμικά φαινόμενα των τελευταίων ετών. Η συμπεριφορά του δεν μοιάζει με αυτή των εκτιναγμένων άστρων, των λευκών νάνων ή των πλανητών που έχουν αποσπαστεί από τα μητρικά τους συστήματα. Η ταχύτητά του θεωρείται πρωτοφανής, ενώ η σύστασή του προκαλεί ακόμη μεγαλύτερα ερωτήματα.

Ο Γερμανός ερασιτέχνης αστρονόμος Martin Kabatnik, που συμμετείχε στην ανάλυση, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του. «Δεν μπορώ καν να περιγράψω τον ενθουσιασμό μου. Όταν είδα πόσο γρήγορα κινούνταν το αντικείμενο, ήμουν βέβαιος ότι κάποιος θα το είχε παρατηρήσει πολύ νωρίτερα», δήλωσε.

Το αντικείμενο που ανατρέπει τα δεδομένα

Η φασματοσκοπική ανάλυση αποκάλυψε ότι το CWISE J1249 έχει εξαιρετικά χαμηλή μάζα, πολύ μικρότερη από αυτή των άστρων. Παράλληλα, περιέχει απειροελάχιστες ποσότητες μετάλλων, δηλαδή στοιχείων βαρύτερων από το ήλιο, κάτι που στην αστρονομία παραπέμπει είτε σε πολύ μεγάλη ηλικία είτε σε εντελώς ασυνήθιστη προέλευση. Ακόμη πιο ανησυχητικό για τους επιστήμονες είναι το γεγονός ότι το υπέρυθρο αποτύπωμά του δεν ταιριάζει με κανένα γνωστό αντικείμενο, είτε πρόκειται για άστρο, πλανήτη είτε για λευκό νάνο.

Πιθανά σενάρια και ανοιχτά ερωτήματα

Για να εξηγήσουν την εξωφρενική ταχύτητά του, οι αστρονόμοι εκτιμούν ότι το αντικείμενο πρέπει να εκτοξεύθηκε από μια τεράστια δύναμη, όπως μια βαρυτική «σφενδόνη», μια πανίσχυρη έκρηξη ή κάποιο φαινόμενο που ακόμη δεν μπορούμε να περιγράψουμε με τα σημερινά δεδομένα.

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι να πρόκειται για θραύσμα λευκού νάνου που εκτινάχθηκε μετά από υπερκαινοφανή έκρηξη, για ένα άστρο που αποβλήθηκε από το σύστημά του ή για έναν περιπλανώμενο πλανήτη.

Ωστόσο, καμία θεωρία δεν καταφέρνει προς το παρόν να εξηγήσει ικανοποιητικά τόσο την ασυνήθιστη δομή όσο και την ακραία ταχύτητα του CWISE J1249, το οποίο φαίνεται να αμφισβητεί όσα γνωρίζουμε για τον τρόπο σχηματισμού των αντικειμένων στο σύμπαν.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:05ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Έδιωξαν ασκούμενη αστυνομικό επειδή έδινε πληροφορίες στον έμπορο ναρκωτικών σύντροφό της

13:59ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τα παιδιά επιστρέφουν χωρίς βιβλία και τσάντες σε αυτοσχέδιες σχολικές αίθουσες

13:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο επεισόδιο με Κωνσταντοπούλου στην Εξεταστική: «Να διακοπεί η διαδικασία, είστε βυθισμένοι στο βούρκο»

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε 30χρονος influencer που έτρωγε 10.000 θερμίδες την ημέρα σε ακραίο «μαραθώνιο φαγητού»

13:56ΚΟΣΜΟΣ

Ποιες είναι οι 100 καλύτερες μπύρες στον κόσμο: Το Taste Atlas αποφάσισε

13:53ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Αυστρία: Χιονοστιβάδα στον παγετώνα Stubai - Διασώθηκαν έξι σκιερ

13:52ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Sisterhood» στον Κινηματογράφο: Το φεστιβάλ που γιορτάζει τη γυναικεία αλληλεγγύη 

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Τη δολοφονία του πρίγκιπα Άντριου σχεδίαζε ο Τζέφρι Επστάιν

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ανεμοστρόβιλος προκάλεσε καταστροφές σε σπίτια και επιχειρήσεις

13:39ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτική στιγμή στην Ταϊλάνδη: Τεράστιο φίδι κολυμπούσε σε πλημμυρισμένο δρόμο - Δείτε βίντεο

13:37WHAT THE FACT

Μια κόκκινη σφαίρα διασχίζει τον Γαλαξία μας με ακραία ταχύτητα και κανείς δεν γνωρίζει τι είναι

13:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Nέα εποχή στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ - Επίσημο το deal με Μυστακίδη

13:32ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Συμμορία εκβίαζε ανυποψίαστους που παγίδευε μέσω ψεύτικων προφίλ

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Πραξικόπημα στη Γουινέα-Μπισάου λίγες ημέρες μετά τις εκλογές - Πυροβολισμοί στην πρωτεύουσα - Βίντεο

13:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων 2025: Ανατροπή με την ημερομηνία καταβολής - Πότε θα μπουν τα χρήματα

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Πώς γιόρτασε την Ημέρα των Ευχαριστιών η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

13:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Ο ανατριχιαστικός διάλογος της νύφης με την πεθερά πριν τη δολοφονία - «Δεν έχεις μάνα;»

13:06ΚΟΣΜΟΣ

«Πανικοβάλλομαι κάθε φορά που βήχει»: Ο τοξικός αέρας του Δελχί αρρωσταίνει τα παιδιά

13:01ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Play 2 Win - Celebrity Basketball Game» - Όλοι μια ομάδα για τη W.I.N. Hellas

13:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Αλόνσο «τρελάθηκε» με Μουζακίτη - «Θα τον παρακολουθούμε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:53ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Πρωταγωνίστρια σε νέο καβγά με δημοσιογράφους – «Γιατί με ειρωνεύεστε;»

13:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Ο ανατριχιαστικός διάλογος της νύφης με την πεθερά πριν τη δολοφονία - «Δεν έχεις μάνα;»

12:50ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία στη Γερμανία: Σκότωσε τη σύζυγο, την αδελφή και τα δύο παιδιά του και αυτοκτόνησε

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Ηθοποιός στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ- Είχε ρόλους στα «Μαύρα Μεσάνυχτα» και τη «Βέρα στο δεξί»

12:42ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού - Πού θα χτυπήσει η δεύτερη φάση

12:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προβλέψεις χιονόπτωσης για Ευρώπη και Ελλάδα - Τι δείχνει το ECMWF

13:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Αλόνσο «τρελάθηκε» με Μουζακίτη - «Θα τον παρακολουθούμε»

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η «τυχερή» Σεμερτζίδου με τη Ferrari: «Ξέχασε» ότι κέρδισε το Τζόκερ, «σκοτώθηκε» με την Κωνσταντοπούλου, τι είπε για τα ακριβά αμάξια και τα ταξίδια

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε 30χρονος influencer που έτρωγε 10.000 θερμίδες την ημέρα σε ακραίο «μαραθώνιο φαγητού»

23:37ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποια είναι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου που παραιτήθηκε από συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων της ΝΔ

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Η κακοκαιρία Adel πλήττει τη χώρα: Πλημμύρες στην Κέρκυρα, κατολισθήσεις στα Τζουμέρκα, φούσκωσαν οι χείμαρροι στην Αιτωλοακαρνανία

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Χονγκ Κονγκ: Τουλάχιστον 55 οι νεκροί από την πυρκαγιά στους ουρανοξύστες - Εκατοντάδες οι αγνοούμενοι

19:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγριος καβγάς Γεωργιάδη με Κωνσταντοπούλου στη Βουλή - Προσωπικές αιχμές, βαριές κουβέντες - Βίντεο

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία – Ξεκινά με ενισχυμένη ένταση η επέλαση της Adel – Σε κατάσταση συναγερμού η Πολιτική Προστασία – Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά

13:39ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτική στιγμή στην Ταϊλάνδη: Τεράστιο φίδι κολυμπούσε σε πλημμυρισμένο δρόμο - Δείτε βίντεο

08:59ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια - «Σε μια ώρα δυναμώνουν οι βροχές»

11:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Περνούν στο Κτηματολόγιο οι οικοδομικές άδειες – Τι είπε για τις συλλογικές συμβάσεις

13:32ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Συμμορία εκβίαζε ανυποψίαστους που παγίδευε μέσω ψεύτικων προφίλ

11:09ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος έχτισε τα αγάλματα στο Νησί του Πάσχα: Επιστήμονες έλυσαν το μυστήριο μετά από 9 αιώνες

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Ο «καλύτερος κατάσκοπος» όλων των εποχών - Γιατί οι Ισραηλινοί τα «επιστρέφουν»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ