Μια κόκκινη σφαίρα διασχίζει τον Γαλαξία μας με ακραία ταχύτητα και κανείς δεν γνωρίζει τι είναι

Μια αινιγματική «κόκκινη σφαίρα» σαρώνει τον Γαλαξία μας με ταχύτητα που ξεπερνά το ένα εκατομμύριο χιλιόμετρα την ώρα, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στην επιστημονική κοινότητα.

Ενώ το διαστρικό αντικείμενο 3I/ATLAS μονοπωλεί τα φώτα της δημοσιότητας, το διαστημικό τηλεσκόπιο WISE της NASA παρακολουθεί ένα ακόμη πιο παράξενο σώμα, γνωστό ως CWISE J1249, το οποίο παρουσιάζει χαρακτηριστικά που δεν έχουν παρατηρηθεί ποτέ ξανά.

Τι γνωρίζουν μέχρι στιγμής οι επιστήμονες

Οι αστρονόμοι περιγράφουν το CWISE J1249 ως ένα από τα πιο μυστηριώδη κοσμικά φαινόμενα των τελευταίων ετών. Η συμπεριφορά του δεν μοιάζει με αυτή των εκτιναγμένων άστρων, των λευκών νάνων ή των πλανητών που έχουν αποσπαστεί από τα μητρικά τους συστήματα. Η ταχύτητά του θεωρείται πρωτοφανής, ενώ η σύστασή του προκαλεί ακόμη μεγαλύτερα ερωτήματα.

Ο Γερμανός ερασιτέχνης αστρονόμος Martin Kabatnik, που συμμετείχε στην ανάλυση, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του. «Δεν μπορώ καν να περιγράψω τον ενθουσιασμό μου. Όταν είδα πόσο γρήγορα κινούνταν το αντικείμενο, ήμουν βέβαιος ότι κάποιος θα το είχε παρατηρήσει πολύ νωρίτερα», δήλωσε.

Το αντικείμενο που ανατρέπει τα δεδομένα

Η φασματοσκοπική ανάλυση αποκάλυψε ότι το CWISE J1249 έχει εξαιρετικά χαμηλή μάζα, πολύ μικρότερη από αυτή των άστρων. Παράλληλα, περιέχει απειροελάχιστες ποσότητες μετάλλων, δηλαδή στοιχείων βαρύτερων από το ήλιο, κάτι που στην αστρονομία παραπέμπει είτε σε πολύ μεγάλη ηλικία είτε σε εντελώς ασυνήθιστη προέλευση. Ακόμη πιο ανησυχητικό για τους επιστήμονες είναι το γεγονός ότι το υπέρυθρο αποτύπωμά του δεν ταιριάζει με κανένα γνωστό αντικείμενο, είτε πρόκειται για άστρο, πλανήτη είτε για λευκό νάνο.

Πιθανά σενάρια και ανοιχτά ερωτήματα

Για να εξηγήσουν την εξωφρενική ταχύτητά του, οι αστρονόμοι εκτιμούν ότι το αντικείμενο πρέπει να εκτοξεύθηκε από μια τεράστια δύναμη, όπως μια βαρυτική «σφενδόνη», μια πανίσχυρη έκρηξη ή κάποιο φαινόμενο που ακόμη δεν μπορούμε να περιγράψουμε με τα σημερινά δεδομένα.

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι να πρόκειται για θραύσμα λευκού νάνου που εκτινάχθηκε μετά από υπερκαινοφανή έκρηξη, για ένα άστρο που αποβλήθηκε από το σύστημά του ή για έναν περιπλανώμενο πλανήτη.

Ωστόσο, καμία θεωρία δεν καταφέρνει προς το παρόν να εξηγήσει ικανοποιητικά τόσο την ασυνήθιστη δομή όσο και την ακραία ταχύτητα του CWISE J1249, το οποίο φαίνεται να αμφισβητεί όσα γνωρίζουμε για τον τρόπο σχηματισμού των αντικειμένων στο σύμπαν.