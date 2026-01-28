Κίνηση τώρα: Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» σε Κηφισό, Λεωφόρο Αθηνών, Κηφισίας, Αττική Οδό

Κυκλοφοριακό κομφούζιο επικρατεί αυτήν την ώρα στις βασικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου, με τον Κηφισό και την Κηφισίας να είναι στο «κόκκινο», ενώ αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζεται και στην Αλεξάνδρας, τη Συγγρού, τη Μεσογείων αλλά και το κέντρο της Αθήνας.

Στην Αττική Οδό, οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο φτάνουν έως το ύψος του Αμαρουσίου και στη Λεωφόρο Αθηνών, τα οχήματα κινούνται «σημειωτόν» στο ρεύμα προς Κόρινθο έως το ύψος των διυλιστηρίων.