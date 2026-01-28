Αγρίνιο: Γυναίκες Ρομά έκλεψαν κόσμημα αξίας σε κεντρικό κοσμηματοπωλείο

Σοβαρό περιστατικό κλοπής σημειώθηκε στο Αγρίνιο, το μεσημέρι της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου, όταν γυναίκες Ρομά άρπαξαν κόσμημα αξίας από κεντρικό κοσμηματοπωλείο, με τη μέθοδο της απασχόλησης.

Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα στις 12 το μεσημέρι σε κοσμηματοπωλείο της οδού Παπαστράτου, όπως αναφέρει το sinidisi.gr

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του καταστήματος τέσσερις γυναίκες Ρομά κατάφεραν να αποσπάσουν με τη μέθοδο της απασχόλησης από την βιτρίνα του καταστήματος ένα κόσμημα και συγκεκριμένα ένα γυναικείο κολιέ. Έγιναν όμως αμέσως αντιληπτές από τους ανθρώπους του καταστήματος, που ειδοποίησαν την Αστυνομία, που έσπευσε γρήγορα στο σημείο και κατάφερε να συλλάβει αρχικά τη μια εξ’ αυτών και στη συνέχεια τις υπόλοιπες.

Το κόσμημα που εκλάπη από γυναίκες Ρομά στο Αγρίνιο sinidisi.gr

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν το κόσμημα που εκλάπη, ωστόσο ήταν διαλυμένο.