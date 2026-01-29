Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό - Καθυστερήσεις σε Κηφισίας και Αττική Οδό

Μετ' εμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία το πρωί της Πέμπτης (29/01) στις βασικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας.

Όπως φαίνεται και στον παρακάτω χάρτη, ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στον Κηφισό, με το ρεύμα προς το Φάληρο να είναι στο «κόκκινο» από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον Αιγάλεω, και το αντίθετο ρεύμα από τη Λεωφόρο Αθηνών έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Την ίδια ώρα, σημαντικά προβλήματα παρατηρούνται στην Κηφισίας από τους Αμπελόκηπους έως το Χαλάνδρι, τη Βουλιαγμένης στο ρεύμα προς Αθήνα, τη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι έως Σκαραμαγκά, στη Μεσογείων, στο ρεύμα προς Αθήνα, και στο κέντρο, στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις έως 25 λεπτών στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας.